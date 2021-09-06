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«Блумберг»: командировки останутся в прошлом

«Блумберг» провел опрос 45 крупных компаний США, Европы и Азии, в ходе которого выяснил, что 84% компаний планируют урезать расходы на поездки после пандемии. Большая часть компаний планирует сократить такие расходы на 20-40%

По мнению аналитиков, будущее не только за созвонами в Zoom, бизнес инвестирует в дополненную реальность, пытаясь найти способ компенсировать снижение трат на путешествия, пишет officelife.media

Представитель компании AkzoNobel не скрывает, что в компании принято решение снизить расходы на командировки на 30%, а на внутренние встречи — еще больше. По оценке менеджмента, это хорошо влияет как на бюджет, так и на достижение целей устойчивого развития. К тому же больше нет социального табу на видеозвонки.

По оценкам менеджеров ряда компаний, им сложно обосновать необходимость ввести в бюджеты дополнительные расходы спустя год с начала пандемии. Онлайн-встречи показали себя как более эффективный способ коммуникации с точки зрения временных затрат.
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