По мнению аналитиков, будущее не только за созвонами в Zoom, бизнес инвестирует в дополненную реальность, пытаясь найти способ компенсировать снижение трат на путешествия, пишет officelife.media





Представитель компании AkzoNobel не скрывает, что в компании принято решение снизить расходы на командировки на 30%, а на внутренние встречи — еще больше. По оценке менеджмента, это хорошо влияет как на бюджет, так и на достижение целей устойчивого развития. К тому же больше нет социального табу на видеозвонки.





По оценкам менеджеров ряда компаний, им сложно обосновать необходимость ввести в бюджеты дополнительные расходы спустя год с начала пандемии. Онлайн-встречи показали себя как более эффективный способ коммуникации с точки зрения временных затрат.



