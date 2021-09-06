«Талибан» обязал женщин, проходящих обучение в частных университетах и колледжах, во время занятий носить никаб — закрывающий лицо мусульманский головной убор с прорезью для глаз. Об этом в воскресенье, 5 сентября рассказывает Интерфакс-Украина.





Также талибы запретили юношам и девушкам учиться вместе и обязали организовать отдельные входы в школы для них, чтобы учащиеся обоих полов не пересекались в перерывах между занятиями и при выходе из учебных заведений.





Талибы распорядились, чтобы занятия для учащихся женского пола вели либо преподаватели-женщины, либо пожилые мужчины «с хорошей репутацией в том, что касается поведения», пишет telegraf.by





Такое решение талибы озвучили в преддверии нового учебного года, который в Афганистане стартует в ближайший понедельник, пише т telegraf.by





Отмечается, что в последние годы в Кабуле мало кто носил никабы: головные уборы такого типа были распространены, в основном, в отдаленных сельских районах Афганистана.



