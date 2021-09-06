К выходным в отдельных районах температура воздуха повысится до +25 градусов.





О погоде на неделю с 6 по 12 сентября рассказал метеоролог Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ.

Понедельник-вторник

В начале недели погода будет определяться холодным скандинавским антициклоном и прохладными воздушными массами, идущими с северо-запада Европы. По ночам будут заморозки до -3 градусов. В понедельник днем температура воздуха составит +12-16 градусов, во вторник – +15-18 градусов.





Среда

В середине недели на территорию Беларуси придет малоактивный атмосферный фронт с северо-запада Европы, вслед за ним начнется поступление влажных неустойчивых воздушных масс, сформированных в прохладном воздухе северных широт. Ночью в среду ожидается +3-9 градусов, днем будет от +12 градусов на северо-востоке до +21 градуса на юго-западе. Возможны небольшие дожди.





Четверг-пятница

Во второй половине недели Беларусь попадет под влияние обширного антициклона с центром над Польшей. По ночам ожидается +4-9 градусов, днем в четверг будет от +14 градусов в восточных районах до +20 градусов в западных, в пятницу – +15-19 градусов. Существенных осадков не прогнозируется, лишь в ночь на четверг в юго-восточных районах пройдут небольшие дожди.





Суббота-воскресенье

К выходным прогнозируется потепление. Ночная температура воздуха повысится до +7-14 градусов, а в субботу днем местами потеплеет до +25 градусов. В воскресенье средняя температура составит +19-23 градуса. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди с грозами.



