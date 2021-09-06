"Талибан" запретил стрелять в воздух на территории Афганистана
Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид обнародовал руководство для администраций и военных по запрету на территории всего Афганистана стрельбы в воздух.
Отмечается, что запрет был введен после того, как погибли десятки людей в результате беспорядочной стрельбы по случаю взятия провинции Панджшер. В инструкции указано, что стрельба в воздух приводит к ранениям людей, а также сеет страх среди мирного населения.
© EPA-EFE/STRINGER
Уточняется, что начальникам полиции Кабула и провинций, а также сотрудникам разведки дано указание принять немедленные и решительные меры для выявления и наказания нарушителей.
07:48 06/09/2021
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