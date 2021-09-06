Отмечается, что запрет был введен после того, как погибли десятки людей в результате беспорядочной стрельбы по случаю взятия провинции Панджшер. В инструкции указано, что стрельба в воздух приводит к ранениям людей, а также сеет страх среди мирного населения.





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Уточняется, что начальникам полиции Кабула и провинций, а также сотрудникам разведки дано указание принять немедленные и решительные меры для выявления и наказания нарушителей.







