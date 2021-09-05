В УВД прокомментировали информацию о задержании участников феста «Оршанская битва»
В УВД Витебского облисполкома прокомментировали информацию о задержании участников бардовского феста «Оршанская битва», назвав ее недостоверной и сообщив о трех задержанных.
Со ссылкой на Оршанской райисполком, в УВД сообщают, что заявок на проведение музыкального феста не поступало.
По информации пресс-службы, трое жителей Орши 36, 62 и 64-х лет были задержаны вчера около 20:00 в лесном массиве в Оршанском районе.
Мужчин задержали сотрудники милиции «за проведение несанкционированного мероприятия с использованием протестной символики».
Их действиям дадут правовая оценка. Одного из задержанных отпустили по обязательству о явке.
Напомним, правозащитники сообщали о о задержании Юрия Коптика. Имена остальных не назывались
20:19 05/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение