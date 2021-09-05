Фото: генсек ООН Антониу Гуттериш (twitter.com)





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Антониу Гуттериша в Twitter.





"Человечество ведет бессмысленную и саморазрушительную войну с природой. Провозглашение мира должно быть приоритетом для всех и везде", - написал он.





Гуттериш добавил, что все проблемы отношения человека с природой известны и страны имеют инструменты для их решения.





"Что нам сейчас нужно, так это приверженность, амбиции и надежные обязательства всех стран", - добавил генсек ООН.





Напомним, ранее ООН сообщила о гибели в мире за последние 50 лет более 2 млн человек от природных катастроф.











