



Это на самом деле так. Но в вопросе цен на общественный транспорт не всё так просто и однозначно. На примере соседней Польши я увидел существенную разницу не только в цене, но и в качестве. Про это он рассказа л читателям «Кур'ера».

О ценах

Начну с самого интересного, но не самого важного для некоторых. Стоимость проезда в общественном транспорте на порядок выше, чем в Беларуси. Здесь действует другая система оплаты, как и во всём Евросоюзе. Пассажир платит не за факт разового проезда, а за время пользования транспортом. Минимальный билет стоит 4 злотых ($ 1) и действует 20 минут с момента, когда вы его прокомпостировали. 60-минутный билет стоит 6 злотых ($ 1,5) и даёт право ехать дольше, если без пересадок. Цена льготных билетов в два раза дешевле. Можно купить билеты на 90 минут, 24, 48 и 72 часа, 7 дней.





«Белорусские водители автобусов ездят аккуратнее». Случчанин сравнил услуги и цены городского транспорта в Польше и у нас





Иллюстрации: Сержук Кийко





Проездные билеты именные и выглядят как банковская карточка с фотографией. Так что поделиться ими с кем-нибудь из родных или друзей не получится. Для белоруса стоимость проездного тоже покажется дорогой. Месяц проезда на всех маршрутах всеми видами транспорта в Кракове обойдётся примерно в 160 злотых ($ 40)! При этом проездной на месяц на один маршрут будет стоить 80 злотых ($ 20). Платить меньше могут не только льготники. Если официально работать и платить налоги в конкретном городе, то проездной в этом городе будет вдвое дешевле.

Цена проезда в городском транспорте в других странах Европы может разниться. В Германии, Дании или Франции ещё дороже, чем в Польше или Словакии. Бывает, что цена отличается и в разных городах одной страны. Но везде в ЕС действует система «билетов по времени».









Про комфорт

Помнятся мне такие моменты пользования общественным транспортом в Беларуси… Лето, жара, на остановке много людей. Приезжает автобус. Внутри тоже много людей и духота страшная. Не раз выходил, не доехав до своей остановки, ведь ехать «в условиях сауны» невыносимо. Или зимой едешь и растапливаешь дыханием лёд на окне, чтобы посмотреть в него, а сидушки такие холодные, что лучше постоять.

В Польше же в жару рад автобусу, потому что в нём работает кондиционер. И даже если едет много пассажиров, то нет ощущения духоты. Зимой в транспорте тепло, работает обогрев салона, и нет никаких обледенений.





Мониторы с информацией и электронные табло (за очень редким исключением) исправно работают даже в старых моделях трамвая. Порванных сидений и расписанных маркером стен в транспорте не видел.





«Белорусские водители автобусов ездят аккуратнее». Случчанин сравнил услуги и цены городского транспорта в Польше и у нас





Сходство в том, что автобусы в Польше приезжают по расписанию, как и в Беларуси. Но пробки на дорогах в час пик — проблема не только нашей страны.





Состояние транспорта — другой вопрос. Я не видел в Польше старых «убитых» автобусов, которых достаточно много в Беларуси в небольших городах. Здесь автобусы новее, качественнее, более оснащённые и «топят» заметно быстрее. Вообще движение организовано так, что давки не видел ни разу.





«Белорусские водители автобусов ездят аккуратнее». Случчанин сравнил услуги и цены городского транспорта в Польше и у нас









Для экономии времени непопулярные остановки помечены в расписании фразой «по желанию». Там автобус притормозит, если кто-то его ждёт или нажмёт в салоне кнопку «стоп». К слову, данная кнопка, как и другие, всегда работают.

Непредсказуемый «контроль»

«А как же там с „зайцами“?» — спросите вы. Уверен, что они есть и в Польше, но им точно гораздо сложнее. Мало кто решается рисковать, даже студенты. И речь не только в величине штрафа (до 240 злотых ($ 60)). Сам контроль за оплатой проезда порой работает, как агентура на спецзадании.





Реальный пример, который я видел. В автобус зашли парень с девушкой. Одеты обычно. Заняли места, проехали несколько остановок, весело общаясь, как обычная пара. Потенциальный «заяц» даже не заметил, что «контроль» уже здесь. Позже, во время движения, водитель объявил, что необходимо предъявить документы за проезд. Ребята достали из сумок бейджики и аппараты считывания билетов и проездных. Возможность компостировать билеты в автобусе в этот момент отключается. Скандалить, драться или пытаться убежать — не выход. В салоне и снаружи каждого автобуса — несколько камер. Позже дебоширом займётся полиция, и последствия будут намного жёстче.





В основной массе люди оплачивают проезд. Я часто видел, как пассажиры пробивают билеты в очень позднее время, когда контроля не может быть.

Транспорт для всех

Ситуация из жизни в Беларуси: в автобусе много людей, открываются двери, в салон пытается войти женщина с велосипедом, завешанным сумками. Все возмущаются, что места и так мало, и грубо советуют женщине ехать дальше на велосипеде.





В Польше такого нет. Любой человек имеет право проехать на автобусе с велосипедом. Для это есть специальные зоны в салоне. Люди должны уступить это место, что они и делают. Никто не ворчит, а, наоборот, помогает. Эти же специальные зоны предназначены и для родителей с детскими колясками, и для людей с инвалидностью. Если транспорт большой, типа «гармошки», то таких зон может быть две или даже три. Проезд вместе с большой собакой — тоже не проблема.





И самое важное отличие: во всех автобусах в Польше нет ступенек! Совсем. Пожилым людям не нужно «штурмовать Эверест». Что уж говорить про людей на инвалидной коляске. По прибытии автобус опускается и становится почти вровень с бордюром. Такое почему-то не получается в Беларуси даже у новых моделей.





Громкоговоритель в польском автобусе озвучивает номер маршрута, направление и издаёт звуковой сигнал перед закрытием дверей. А поручни в салоне подсвечиваются жёлтыми огнями. Это помогает ориентироваться слабовидящим людям. При необходимости водитель помогает человеку на инвалидной коляске заехать в салон. Я часто вижу подобное. И мне больно за то, что в моей стране таким людям проблематично или практически нереально ездить в общественном транспорте.









Белорусские водители ездят аккуратнее

Есть момент, на который сложно не обратить внимание. И с этим, я считаю, в Беларуси обстоят дела получше. Это наши водители. Хочу им сказать большое спасибо и выразить респект за аккуратное вождение. Водители автобусов в Польше резко газуют и тормозят, круто входят в повороты. Я несколько раз видел, как люди падали, не успев ухватиться за поручень. Водитель старается вложиться в график и мчит. Жёлтый свет — и он давит на тормоз за пару метров до черты остановки.





Водители у нас ведут транспорт спокойнее. Они заранее тормозят и постепенно набирают скорость. Я помню, как мог ездить, даже не держась за поручень.

Но также помню, что на родине водитель мог просто проехать мимо остановки или активно поучаствовать в скандале пассажиров на одной из сторон конфликта.





Эта история не о том, как «хорошо там, где нас нет». Эта история о том, что необходимо делать всё возможное и даже немного больше для того, чтобы людям жилось комфортнее в своём доме. И тогда каждый будет ясно понимать, куда идут их налоги и почему важно оплачивать проезд.





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