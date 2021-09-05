Виктор Мартинович / "Еврорадио"





Роман "Революция", по словам Мартиновича, написан еще в 2013 году. Сам автор рассказывает о своем художественном тексте так: "Это история о том, как человек, дорываясь до власти, постепенно превращается в кусок дерьма".





Зимой 2020 года, отвечая на вопрос "Еврорадио", связан ли роман с таким названием с предстоящими президентскими выборами, автор ответил категорическим отказом: события произведения происходят не в Беларуси.





Роман был издан на белорусском языке в 2020 году издательством "Кнігазбор", а в 2021 году московское "Время" выпустило его в переводе на русский язык.





Осенью прошлого года Мартинович не смог провести в Минске автограф-сессию "Революции". С начала 2021 года белорусская таможня перестала выпускать за границу посылки с романом. При обыске в издательстве "Кнігазбор" был изъят весь тираж книги.





Знакомьтесь. Это театр Schauspielhaus в Гамбурге. Фото не мое, так как когда я был в Гамбурге в последний раз в статусе менестреля, денег у меня в кармане хватало лишь на карривурст в портовом лотке. Если бы у меня тогда были лишние 50€ я бы купил себе шерстяной шарф, а не билет в театр. И надо же: именно здесь, в этом ослепительном зале, в апреле следующего года состоится премьера спектакля по моему роману "Революция". Михаил Герман заговорит тут о московских сквозняках со своей девушкой Олей на немецком - языке, который я так и не выучил. Надеюсь, в этот раз я смогу укрыться в этом зале от ветров, дующих с Северного моря.











