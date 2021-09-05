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На фесте «Оршанская битва» прошли задержания

На фестивале бардовской песни «Оршанская битва» прошли задержания, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Место Оршанской битвы. Памятный крест на берегу речки Крапивна. Фото: vorsafest.livejournal.com

Сообщается, пишет Reform.by, о задержаниях ночью во время мероприятия, которое проводилось под Оршей. Известно о задержании Юрия Коптика.

Фестиваль создан по инициативе барда Андрея Мельникова и проводится с 1991 года. В 2007-м на мероприятии были задержаны сотни людей. В последние годы за фестом наблюдали, но задержаний не было.
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