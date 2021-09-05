+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Вынужденная эмиграция — одна из форм протеста». После репрессий гомельский психолог уехала в Киев

Алла Мартинович — гомельский психолог, одна из тысяч белорусов, которые были вынуждены покинуть страну после репрессий. После долгого прессинга она уехала в Киев.

«Вынужденная эмиграция — одна из форм протеста». После репрессий гомельский психолог уехала в Киев
фото Сергея Лисенко
Охота на женщину началась еще протестным летом прошлого года, когда она вместе с другими гомельчанками сфотографировалась возле памятника Ирине Паскевич. Женщин в бело-красных одеждах задерживал целый бусик ОМОНа, пишет Флашгток. Тогда уже это всем показалось диким. Знали бы тогда все, что будет дальше...

«До начала событий 2020 года я была не только аполитичной, я крайне негативно ставилась к политике. Для меня политика состояла из двух ингредиентов: власть и деньги. Это по сути черный бизнес, который состоит из лжи, манипуляции и использования людей в личных интересах. Я и политика — разные люди. Но меня возмутило насилие, которое случилось после выборов. Репрессии в 21 веке?! Конечно, случаи насилия были и раньше: Гончар, Завадский, Захаренко, метро Октябрьская... Все кто интересовался ситуацией мог сделать вывод — кто такой наш президент», — описывает события прошлого года Алла Мартинович.

Задержали Аллу Мартинович 1 июня. Сначала с обыском пришли к ней на работу — в Институт повышения квалификации. После того, как женщина отсидела 15 суток, она лишилась работы.


Алле пытались вменить курирование телеграм-чатов. После того, как женщина в очередной раз продолжила отрицать свою к ним причастность, силовики сами организовали ей одиночный пикет: вывесили на окно белую и красные полотна и назвали это флагом.

«Когда меня задерживали, я чувствовала себя уверенным человеком, способным себя защитить, но когда на тебя нападает отряд подкованных стервятников и рвут тебя, образно говоря, на куски в течении многих часов на допросах, используя давление, манипуляции, угрозы, то ощущения не из лучших. Это отчаяние, усталость и беспомощность, поэтому если нет уверенности держаться достойно, лучше молчать и не свидетельствовать против себя».

Психолог знает, что в подобной ситуации сегодня может оказаться любой белорус. Алла делится некоторыми профессиональными секретами, которые могут помочь справиться со стрессом во время допроса. 

«Важно также уметь поддерживать себя в стрессовой ситуации, не критиковать, не накручивать и не сожалеть о случившемся. Можно воспользоваться самыми позитивными утверждениями: я молодец; я лучший/ая; я сильный/ая; я справлюсь; я это сделаю; я это преодолею; я смогу это вынести; я это переживу и так далее».

В тюрьме Алле не давали матраса, посреди ночи будили несколько раз, днем не разрешали ни к чему прислоняться, чтобы не уснуть. Книги и письменные принадлежности выдавали только после жалоб начальнику ИВС.

«На сутках было очень сложно, во-первых — это первый опыт, во-вторых — мне говорили об «уголовке» после суток, в-третьих — за мою активную самозащиту на допросах мне сказали, что меня проучат, и я это ощутила на себе в полной красе: одиночные карцеры, ночные подъемы, которые не давали уснуть, отсутствие сна днем, так как нужно было сидеть с ровной спиной, не прислоняясь к стене и не закрывая глаз, постоянные обыски в камере, наручники, выдача книг, ручки и тетради только на 30 мин, но мне хватало, чтобы писать жалобы, выдача передачи только на время обеда, ужина или завтрака. Все приходилось выбивать через жалобы. Письма и открытки выбрасывались и не передавались, отсутствие передачи теплых вещей в то время, когда я была больна в камере».

Выдержать все это, говорит Алла, ей помогали протестные песни и воспоминания о близких. 


Теперь Алла в безопасности. После года борьбы она уехала в Киев.

«Переезжать с насиженного места очень сложно, когда у тебя стабильная налаженная жизнь и ты много сделал для того, чтобы она такой была. Однако, вынужденная эмиграция на сегодняшний день является одной из форм протеста, а чего не сделаешь для любимой Родины? Когда в застенках Белоруского ГУЛАГа находясь под контролем ГУБОПиКа ты больше сделать ничего не можешь, лучше уж тогда продолжать бороться на более безопасной территории».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]