+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Радиостанция четыре часа крутила в эфире песню “Третье сентября”

Видно припев песни так подействовал на диджеев тюменской Dipol.FM, что им не только постоянно выпадало 3 сентября на календаре, но и время начала эфира.


Слушатели даже решили, что «пластинку заело» и выложили сей факт в соцсети. Ситуацию прокомментировал программный директор Dipol.FM Роман Ильич.

– В оригинале она звучала после всех знаковых моментов — в начале часа после новостей, после всех рекламных выходов — и разбавлялась другими треками: каверами, ремиксами на песню, чтобы освежать темпоритм и не держать в одной тональности, -сказал он.
 
Написанное для Михаила Шуфутинского дуэтом Николаев/Крутой «Третье сентября» в 1993 году стало народным хитом. Сам Шуфутинский рассказывает, что с песней у него не связано ничего личного, пишет 1reg.by. Просто ситуация, о которая в ней поется очень близка каждому, кто хоть раз расставался с любимым человеком. И судя по многолетней популярности таких людей немало. Эксперты утверждают, что около 90% людей пережили это чувство.


Такие мемы стали популярны в Сети

Накануне знаменитого «Третьего сентября» соцсети взорвались мемами на тему припева. Их поддержал и сам Шуфутинский выпусти ролик в Тик-ток.
Источник: Антон Александров
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]