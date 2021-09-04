



Слушатели даже решили, что «пластинку заело» и выложили сей факт в соцсети. Ситуацию прокомментировал программный директор Dipol.FM Роман Ильич.





– В оригинале она звучала после всех знаковых моментов — в начале часа после новостей, после всех рекламных выходов — и разбавлялась другими треками: каверами, ремиксами на песню, чтобы освежать темпоритм и не держать в одной тональности, -сказал он.

Написанное для Михаила Шуфутинского дуэтом Николаев/Крутой «Третье сентября» в 1993 году стало народным хитом. Сам Шуфутинский рассказывает, что с песней у него не связано ничего личного, пишет 1reg.by. Просто ситуация, о которая в ней поется очень близка каждому, кто хоть раз расставался с любимым человеком. И судя по многолетней популярности таких людей немало. Эксперты утверждают, что около 90% людей пережили это чувство.









Такие мемы стали популярны в Сети





Накануне знаменитого «Третьего сентября» соцсети взорвались мемами на тему припева. Их поддержал и сам Шуфутинский выпусти ролик в Тик-ток.