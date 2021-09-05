



Частен и Пит Буттиджичи стали родителями

Фото: Pete Buttigieg / Twitter





Об это Буттиджич написал в Twitter 4 сентября.





"Мы с Частеном очень признательны за все добрые пожелания с тех пор, как впервые поделились новостью о том, что хотим стать родителями. Мы рады приветствовать Пенелопу Роуз и Джозефа Августа Буттиджичей в нашей семье", – сообщил он, пишет Гордон.





Как рассказывал в интервью "Главкому" бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, Буттиджич не поехал на саммит Крымской платформы из-за усыновления ребенка.











