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Бывший кандидат в президенты США Буттиджич и его партнер Частен усыновили двух детей

Бывший кандидат в президенты США и министр транспорта 39-летний Пит Буттиджич и его партнер – 32-летний Частен Глезман Буттиджич усыновили двух детей.


Частен и Пит Буттиджичи стали родителями
Фото: Pete Buttigieg / Twitter

Об это Буттиджич написал в Twitter 4 сентября. 

"Мы с Частеном очень признательны за все добрые пожелания с тех пор, как впервые поделились новостью о том, что хотим стать родителями. Мы рады приветствовать Пенелопу Роуз и Джозефа Августа Буттиджичей в нашей семье", – сообщил он, пишет Гордон. 

Как рассказывал в интервью "Главкому" бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, Буттиджич не поехал на саммит Крымской платформы из-за усыновления ребенка. 
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