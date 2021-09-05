Бывший кандидат в президенты США Буттиджич и его партнер Частен усыновили двух детей
Бывший кандидат в президенты США и министр транспорта 39-летний Пит Буттиджич и его партнер – 32-летний Частен Глезман Буттиджич усыновили двух детей.
Частен и Пит Буттиджичи стали родителями
Фото: Pete Buttigieg / Twitter
Об это Буттиджич написал в Twitter 4 сентября.
"Мы с Частеном очень признательны за все добрые пожелания с тех пор, как впервые поделились новостью о том, что хотим стать родителями. Мы рады приветствовать Пенелопу Роуз и Джозефа Августа Буттиджичей в нашей семье", – сообщил он, пишет Гордон.
Как рассказывал в интервью "Главкому" бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, Буттиджич не поехал на саммит Крымской платформы из-за усыновления ребенка.
16:53 05/09/2021
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