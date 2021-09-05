







"В целях снижения аварийности на дорогах и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения столичная Госавтоинспекция проконтролирует соблюдение требований действующего законодательства водителями, использующими средства электросвязи и глобальную компьютерную сеть Интернет (Bolt, Яндекс.Такси и Uber), пишет Interfax.by. Инспекторы проведут рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля, в том числе с представителями иных контролирующих органов", - говорится в сообщении.





"К слову, за семь месяцев нынешнего года выявлено свыше 4 тыс. нарушений ПДД со стороны водителей сервисов Bolt, Яндекс.Такси и Uber. Из них 20 - фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 50 - не имея права управления транспортными средствами. По вине водителей данной категории произошло восемь ДТП, в результате которых девять человек получили травмы", - подчеркнули в Госавтоинспекции.



