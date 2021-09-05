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ГАИ Минска усилит контроль за соблюдением ПДД водителями Bolt, Яндекс.Такси и Uber

С 6 сентября в Минске стартуют профилактические мероприятия под названием "Такси", сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



"В целях снижения аварийности на дорогах и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения столичная Госавтоинспекция проконтролирует соблюдение требований действующего законодательства водителями, использующими средства электросвязи и глобальную компьютерную сеть Интернет (Bolt, Яндекс.Такси и Uber), пишет Interfax.by. Инспекторы проведут рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля, в том числе с представителями иных контролирующих органов", - говорится в сообщении.

"К слову, за семь месяцев нынешнего года выявлено свыше 4 тыс. нарушений ПДД со стороны водителей сервисов Bolt, Яндекс.Такси и Uber. Из них 20 - фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 50 - не имея права управления транспортными средствами. По вине водителей данной категории произошло восемь ДТП, в результате которых девять человек получили травмы", - подчеркнули в Госавтоинспекции.
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