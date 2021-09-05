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Синоптики пообещали "бабье лето" уже в среду

Следующая неделя в Беларуси обещает быть сухой и теплой.



По прогнозам синоптиков, со следующей среды 8 сентября в Минск придет "бабье лето" - днем будет солнечно и до +18°C.

Настоящее летнее тепло начнется в белорусской столице уже в четверг, пишет Sputnik.by.

Установится теплая солнечная погода, днем будет +21°C, а ночью +11°C. К выходным потеплеет еще больше: до +23°C днем и +16°C ночью. При этом максимальная скорость ветра будет 8 м/с.

В южном Бресте "бабье лето" начнется на день раньше: уже во вторник здесь будет +18°C, а с четверга и до конца недели +23 - +24°C, скорость ветра - около 6 м/с. А вот ночью температура невысокая: +10 +13°C.

Витебск тоже ожидает теплая погода: +19°C днем в среду и четверг, +21°C в пятницу и субботу, малооблачно. К выходным прогнозируют небольшой дождь и дневную температуру до +23°C. Ветер чуть сильнее - 8-10 м/с, а ночные температуры со среды по воскресенье варьируются от +12 до +16°C.

В Гродно в среду ожидается до +20°C днем и +9°C ночью, в четверг и пятницу +22°C днем и + 14°C ночью, а на следующих выходных до +24°C днем, ясно и солнечно.

Немного прохладнее будет в Гомеле и Могилеве: в среду днем +18°C, ночью + 9°C, а с четверга от +20 до +21°C, в субботу и в воскресенье возможен небольшой дождь. Ночью к выходным температура в этих городах прогреется до +14.
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