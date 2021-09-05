Фото: Виталий Носач, РБК-Украина





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.





Украинцев будут пропускать в Беларусь с 6 утра до 20:00, но с условием возвращения в Украину в тот же день.





Где будут места упрощенного пересечения границы:





"Познань" - для жителей населенных пунктов Познань, Глинное, Обсич, Дубно, Хмель;

"Березовое" - для жителей населенных пунктов Заболотье, Грабунь, Березовое, Глинное, Дубно, Хмель;

"Дроздынь" - для жителей населенных пунктов Старое Село, Дроздынь, Заболотье.





Что нужно иметь для пересечения границы:





- национальный паспорт гражданина Украины (для детей свидетельство о рождении);

- справку из сельского исполнительного комитета с вклеенным фото и подписью председателя сельского совета с печатью;

- пропуск, выданный пограничной службой Беларуси, на право пребывания в пограничной полосе;

- именную квитанцию об оплате за посещение заповедника "Ольманские болота".





"Пересечение государственной границы будет осуществляться только в пешем порядке или на велосипедах. Пропуск лиц по паспортному документу в формате ID-карты осуществляться не будет",- отметили в ГПСУ.











