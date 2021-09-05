- Мы начинаем процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, живших для Украины, которые боролись за Украину, но похоронены не в Украине. Это гетманы Запорожской Сечи, деятели УНР, участники освободительного движения, деятели культуры, науки и многие другие, - заявил Зеленский, в своей речи во время празднования 30-летия независимости Украины, пишет Kp.ua. Но конкретных имен не называл. Мы же предположили, кого из украинцев он мог иметь ввиду.





Пилип Орлик (1672 - 1742 гг.)





Пилип Орлик. Фото: Википедия





Генерального писаря, гетмана Войска Запорожского в изгнании (с 1710 по 1742 годы), поэтом и публицистом, представителем древнего аристократического рода Орликов чешского происхождения,





Пилипа Орлика знают, как автора первой в мире Конституции - документа "Договоры и Постановления прав и вольностей Войска Запорожского". В этом документе регулировались отношения между гетманом и казацкой старшиной, основы государственного устройства Украины, права и обязанности общества в случае отвоевания ее территории от Московского царства (если вдруг оно получит власть над Украиной) и Речи Посполитой. Назвать документ Конституцией в современном значении этого слова можно с большой натяжкой, но как предтеча всех нынешних Конституций - почему бы и нет.





Последние 30 лет своей жизни Орлик скитался по разным странам в поисках поддержки и убежища. С 1714 по 1720-й жил по приглашению короля Карла XIIв Шведской империи. После подписания шведско-московского мира выехал в Германию, Австрию, Польшу. В 1722 году, когда Пилип Орлик был задержан османскими властями и 16 лет содержался "под домашним арестом" в Салониках. Затем Орлик жил в Хотине, Черновцах и Бухаресте. В конце концов он переехал в румынский город Яссы, где и умер 24 мая 1742 года. Похоронен в одном из православных храмов города, могила сохранилась неповрежденной.





Симон Петлюра (1879 - 1926 гг.)





Симон Петлюра. Фото: Википедия





Глава Директории Украинской народной республики (УНР) в 1919-1920 годах, главный атаман войска и флота УНР Симон Петлюра, один из знаковых персонажей в украинской политике первой четверти ХХ-го века. После подписания в 1921 году Рижского мирного договора между РСФСР, УССР и Польшей Петлюра эмигрировал в Польшу, откуда и руководил работой правительства УНР в изгнании, затем переехал в Австрию, затем - в Венгрию и Швейцарию. В октябре 1921 года поселился в Париже, где организовал выпуск еженедельника "Тризуб" и продолжал исполнять обязанности главы Директории и главного атамана УНР.





25 мая 1926 года Петлюра был убит анархистом Самуилом Шварцбардом. Убийца заявлял, что решил поквитаться с политиком якобы, за организацию еврейских погромов. Хотя никаких доказательств антисемитизма Петлюры не было, наоборот, суду было предоставлено множество документов, согласно которым и сам политик, и правительство пытались эти погромы остановить. Тем не менее, суд вынес убийце оправдательный приговор.





Симона Петлюру похоронили на кладбище Монпарнас на участке № 11. За его могилой ухаживает украинская библиотека имени Петлюры.





Евгений Коновалец (1891 - 1938 гг.)





Евгений Коновалец. Фото: Википедия





Полковник армии УНР, командир Сичевых Стрельцов, глава Провода Украинских националистов, первый глава ОУН, один из идеологов украинского национализма, участник Первой мировой войны.





С декабря 1922 года Коновалец жил в эмиграции в Чехословакии, Германии, Швейцарии и Италии. В 1929 году на конгрессе в Вене был избран главой созданной тогда же Организации украинских националистов. Инициировал создания ячеек ОУН во Франции, Бельгии, Канаде, США, ставил украинский вопрос в Лиге Наций, пытался создать националистическое подполье в УССР. Все это сделало его одним из главных врагов Кремля.





В 1920-х годах состоялось нескольку неудачных покушений на Коновальца. В 1933 году началась разработка операции "Ставка" под руководством главного специалиста по "ликвидационным" делам Павла Судоплатова. Он смог войти в доверие к Коновальцу и в мае 1938 года в Роттердаме, в кафе отеля "Атланта" передал ему коробку конфет с украинским орнаментом как "подарок от друзей". В коробке находилась взрывчатка. Евгений Коновалец похоронен на роттердамском кладбище Кроссвейк.





Нестор Махно (1888 - 1934 гг.)





Нестор Махно. Фото: Википедия





Анархист и революционер, командир Революционной повстанческой армии Украины, руководитель селянского повстанческого движения 1918-1921 гг., признанный тактик ведения партизанской борьбы. Махно воевал и с большевиками после революции 1917 года, и с деникинцами, и с Директорией, и с Антантой. Летом 1918 года он организовал повстанческий отряд "Черная гвардия" и боролся против немецко-австро-венгерских войск и правительства Павла Скоропадского. В начале 1919 года начал борьбу против деникинцев, его подразделения формально вошли в состав Украинской советской армии, а Махно получил звание комбрига.





В 1921 году 28 августа отряд из 78 человек под руководством Махно перешел границу в районе Ямполя. "Батька" получил 12 пулевых ранений, был контужен. В последствии транзитом через Румынию он оказывается в Польше, где получил сразу несколько предложений. Сначала к нему пришли "петлюровцы" с предложением совместно противодействовать "большевикам". Получили однозначный отказ. Следующими обратились польские коммунисты и так же получили от ворот поворот.





В 1923 году Махно арестовали и отправили на поселение. После попытки самоубийства был переведен в город Данциг под присмотр полиции, а затем выехал во Францию.





В возрасте 45 лет Махно умер в парижской больнице от костного туберкулеза. Его тело было кремировано, а урна с прахом замурована в стене колумбария кладбища Пер-Лашез, в ячейке под номером 6685.





Колумбарная стена на кладбище Пер-Лашез в Париже, где помещена урна с прахом Нестора Махно, и именная плита, закрывающая нишу захоронения. Фото: Википедия





Павел Скоропадский (1873 - 1945 гг.)





Украинский государственный деятель, военный. Участник российско-японской и Первой мировой войны. Гетман Украинского государствас апреля по декабрь 1918 года.





В 1918 году после госпереворота Скоропадский взял власть в Украине в свои руки, распустил Центральную раду, вернул право частной собственности и начал готовить закон о выборах в Украинский сейм. Вместо Украинской народной республики было объявлено об установлении Украинского государства, основанного на принципах республики и монархии одновременно. По сути режим Скоропадского был авторитарным, диктаторским (к тому же при поддержке немецких оккупационных войск). Долго он не продержался - в ноябре 1918 года в Киеве была создана Директория как движение сопротивления, и власть уплыла из рук гетмана, которому пришлось перебираться в Берлин.





К1930-м годам в Германии к власти пришли национал-социалисты. Скоропадский не поддерживал нацизм, но вынужден был относиться к нему как минимум лояльно. При этом оккупацию немцами Карпатской Украины решительно осуждал. Кроме того, всячески содействовал освобождению из немецких концлагерей Степана Бандеры, Андрея Мельника, Ярослава Стецько и др.





В конце войны, в апреле 1945 года во время бомбардировки англо-американской авиацией станции Платлинг возле Мюнхена в Баварии был смертельно ранен и умер в больнице монастыря Меттен. Похоронен в городе Оберстдорфе в северной части кладбища у перекрестка улиц Ам Баннхольц и Банхофштрассе.





Владимир Винниченко (1880 - 1951 гг.)





Владимир Винниченко. Фото: Википедия





Украинский политический и общественный деятель, прозаик, драматург и художник. Его литературное наследие входит в золотой фонд Украины.





После Февральской революции 1917 года Винниченко активно работал в Украине, возглавив Генеральный секретариат и став генеральным секретарем внутренних дел. Он выступал за роспуск вооруженных сил, создание милиции вместо регулярного войска - за что его нещадно критиковал Симон Петлюра.





Винниченко стал автором практически всех деклараций и законодательных актов Украинской народной республики. Под давлением военных в июне 1917 года он провозгласил Первый Универсал - о полной автономии Украины. После падения власти гетмана Скоропадского он стал главой Директории, но из-за расхождений во взглядах с Петлюрой ушел в отставку и выехал за границу.





Последующие 30 лет Владимир Винниченко провел в Европе, в основном во Франции. Занимался сельским хозяйством, литературным творчеством и живописью. Во время Второй мировой войны за отказ сотрудничать с нацистами попал в концлагерь. Умер Винниченко 6 марта 1951 года, похоронен на кладбище французского города Мужен в департаменте Приморские Альпы.





Степан Бандера (1909 - 1959 гг.)





Степан Бандера. Фото: Википедия





Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. И личность Бандеры и его деятельность до сих пор вызывают острые дискуссии в обществе.





Именно он и Ярослав Стецько были авторами Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года, а уже через неделю он попал под домашний арест, еще через два месяца - в Берлинскую тюрьму. С 1942 по 1944 Бандера находился в концлагере Заксенхаузен. Там же он отклонил предложение немцев о сотрудничестве и о руководстве антисоветским вооруженным движением в тылу Красной армии, отдав предпочтение американцам и британцам.





К началу 1950-х обосновался в Мюнхене, где агенты советских спецслужб не оставляли попыток его похищения или ликвидации. В октябре 1959 года Бандера был застрелен в подъезде своего дома агентом КГБ Богданом Сташинским, следившим за своей жертвой с января. В качестве оружия Сташинский использовал пистолет-шприц с цианистым калием, выстрел попал в лицо.





Степана Бандеру похоронили на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф, засыпав могилу землей, привезенной из Украины, и полив водой из Черного моря.





Иван Багряный (1907 - 1963 гг.)

Иван Багряный. Фото: Википедия





Украинский прозаик, поэт, публицист, драматург и политический деятель. В конце Второй мировой войны, еще до разгрома гитлеровских войск, Багряный эмигрировал в Германию по линии ОУН (Организации украинских националистов). После войны написал эссе "Почему я не хочу возвращаться в СССР?", где изложил свои доводы как бывший остарбайтер и военнопленный.В 1948 году Багряный основал Украинскую революционно-демократическую партию (УРДП), редактировал газету "Українські вісті" и был заместителем президента УНР в эмиграции Витвицкого.





Иван Багряный скончался 25 августа 1963 года и похоронен в городе Ной-Ульме в Германии.