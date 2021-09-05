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В Bellingcat рассказали о расследовании смерти Виталия Шишова

Руководитель следственного управления "Bellingcat" Христо Грозев рассказал о расследовании гибели Виталия Шишова.

Христо Грозев / "Еврорадио"

"Есть параллели с другой смертью в Беларуси, есть параллели в передвижениях Шишова и сотрудника ФСБ, работавшего в Украине, но этого недостаточно для предъявления обвинений", —  сказал Грозев во время выступления на фестивале журналистских расследований Mezhyhirya Fest, который проходит сегодня в Киеве.

2 августа в Киеве пропал директор Белорусского дома в Украине Виталий Шишов. На следующий день его нашли повешенным в парке рядом с его резиденцией. Гибель белоруса вызвала бурную международную реакцию. Но пока вопросов больше, чем ответов.
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