Христо Грозев / "Еврорадио"





"Есть параллели с другой смертью в Беларуси, есть параллели в передвижениях Шишова и сотрудника ФСБ, работавшего в Украине, но этого недостаточно для предъявления обвинений", — сказал Грозев во время выступления на фестивале журналистских расследований Mezhyhirya Fest, который проходит сегодня в Киеве.





2 августа в Киеве пропал директор Белорусского дома в Украине Виталий Шишов. На следующий день его нашли повешенным в парке рядом с его резиденцией. Гибель белоруса вызвала бурную международную реакцию. Но пока вопросов больше, чем ответов.