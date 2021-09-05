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Карпенко рассказал, зачем введут лицензирование учреждений образования

Министр образования Игорь Карпенко рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1», зачем в стране решили ввести лицензирование учреждений образования. В первую очередь он сделал акцент на детских садах.


По словам министра, пишет Office Life, причиной стали недобросовестные участники на образовательном рынке.

Построил коттедж для нужд проживания, земельный участок получил и вдруг открывает там детский сад, а сам является ИП», — уточнил он.

Карпенко также отметил, что не понятно, сколько у нас таких детских садов. Причем под видом общественных и религиозных организаций «создавались и какие-то школы». По его словам, лицензирование нужно, чтобы создать равные условия, обезопасить детей и обеспечить единые подходы. Ведомство уже разработало законопроект, который будет внесен правительством в палату представителей.

Министр также уточнил, что в новом Кодексе об образовании предусмотрели норму, по которой школой или академией не смогут называться те, кто таковыми не являются.

Во всех странах государство эти вопросы контролирует», — добавил Игорь Карпенко.

В конце августа во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования посетовал, что из-за отсутствия лицензирования любой желающий может зарегистрировать детский сад или школу, причем без должной материально-технической базы и даже без педагогов. Он рассказал, что достаточно лишь подать заявление, принести устав и документ об уплате госпошлины. При этом главная проблема, отмечает глава ведомства, в том, что навязывание рыночных механизмов в системе образования, платных услуг и сервисов ведет к социальному расслоению населения, выстраиванию каналов внешнего негативного влияния на систему образования, детей и родителей.
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