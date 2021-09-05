



По словам министра, пишет Office Life, причиной стали недобросовестные участники на образовательном рынке.





Построил коттедж для нужд проживания, земельный участок получил и вдруг открывает там детский сад, а сам является ИП», — уточнил он.





Карпенко также отметил, что не понятно, сколько у нас таких детских садов. Причем под видом общественных и религиозных организаций «создавались и какие-то школы». По его словам, лицензирование нужно, чтобы создать равные условия, обезопасить детей и обеспечить единые подходы. Ведомство уже разработало законопроект, который будет внесен правительством в палату представителей.





Министр также уточнил, что в новом Кодексе об образовании предусмотрели норму, по которой школой или академией не смогут называться те, кто таковыми не являются.





Во всех странах государство эти вопросы контролирует», — добавил Игорь Карпенко.





В конце августа во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования посетовал, что из-за отсутствия лицензирования любой желающий может зарегистрировать детский сад или школу, причем без должной материально-технической базы и даже без педагогов. Он рассказал, что достаточно лишь подать заявление, принести устав и документ об уплате госпошлины. При этом главная проблема, отмечает глава ведомства, в том, что навязывание рыночных механизмов в системе образования, платных услуг и сервисов ведет к социальному расслоению населения, выстраиванию каналов внешнего негативного влияния на систему образования, детей и родителей.



