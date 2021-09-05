Анна Плотницкая в Гватемале / ВКонтакте





"Скакали от радости всей клиникой, потому что.. Закрыли мой университетский долг!!! Кто-то даже расплакался от того, как бывает в жизни. И это даже была не я. Рассказываю. Часть долга выплатили публичным фандрайзингом ($6000), часть выплатили родители ($7520), часть выплатил Игорь Жаборовский ($4800)", — рассказала о подробностях девушка.





В Центральную Америку девушка попала благодаря проекту Health & Help, пишет Еврорадио, который основали две девушки из России — Карина Башарова и Виктория Валикова. Она узнала об этом проекте в группе социальной сети. Поехала работать волонтером на два месяца в Гватемалу, а когда вернулась, то узнала, что за 144 пропущенных часов практики девушке насчитали ≈450 долларов.





Позже она закончила университет и вместо распределения поехала в Гватемалу. В БГМУ ей насчитали выплату около 20 тысяч долларов за обучение.





"Из приятного - стала чувствовать себя привилегированной. Ведь это я теперь не из-за распределения работаю, не ради зарплаты на что-то или кого-то, а просто потому что верю в идею и думаю, что смогу себя реализовать и по-новому раскрыть. Повезло же! Осталось теперь кому-то также помочь, как помогли мне", — добавила она.





О том, каково это, лечить болезни, о которых в Беларуси никто не слышал, и как привыкнуть к жизненному укладу, такому непохожему на наш — Анна рассказывала в прямом эфире Еврорадио в 2019 году.