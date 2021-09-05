



Накануне представитель «Альтернативы» сообщил в Twitter, что Андрей найден и поедет домой спустя почти 15 лет. Подробности о том, как его нашли и где, организация опубликует позже. Согласно предварительным данным, белоруса удерживали это время на территории Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии.





Onlíner связался с поисково-спасательным отрядом «Ангел». Представитель ПСО сказал, что они обратятся в «Альтернативу» для выяснения обстоятельств и возможных дальнейших действий.





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В ПСО «Ангел» нам рассказали, что информации о найденном парне у них на данный момент нет. Onlíner обратился за комментарием в НКО «Альтернатива». Как только от них поступит ответ, мы его опубликуем. Мы также обратились в пресс-службу МВД с просьбой прокомментировать поступившую информацию.