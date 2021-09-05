Родственники Полины Шарендо-Панасюк больше месяца не знают, что с ней происходит в колонии
«Ни друзья, ни родственники за месяц не получили ни одного письма от Полины», — рассказал муж политзаключенной Андрей Шарендо.
Он отметил, что таких проблем с перепиской, как сейчас, не было.
«Если, например, я не всегда получал письма, то свекровь или моя мама раз в неделю точно их получали, — говорит собеседник. — Известно, что вместе с Полиной перевели Алину Муратову и Ольгу Сыроватку (осуждены на один и два года колонии строгого режима по делу о блокировке железных дорог и вывешивании чучел в Бресте. — Ред.). При этом они уже звонили несколько раз из колонии, а от Полины нет никаких новостей».
Активист добавил, пишет БГ, что Гомельская исправительная колония № 4, где находится его жена, отказывается выходить на связь.
«Мама Полины пробовала туда звонить. Ей сказали, что по телефону такую информацию не дают. Нужно делать письменный запрос. Тогда я написал на электронную почту, но мне ответили то же самое, что и раньше. Мол, звонки заключенным осуществляются по регламенту, — говорит Андрей. — «Сарафанное тюремное радио» передало, что Полину сразу после карантина поместили в СИЗО, но, к сожалению, подтвердить эту информацию невозможно».
Андрей Шарендо перед началом судебного заседания
По словам Андрея, за все время нахождения в колонии Полина ни разу не написала заявление о встрече с адвокатом. Активист подчеркивает, что и родственники, и защитник предупреждали Полину, что это нужно сделать в первую очередь, чтобы иметь связь с родственниками.
«На самом деле женщин там [в колонии] пытают, создавая невыносимые условия. Всех, кто имеет устоявшуюся позицию, просто унижают и сажают в карцер или в КЗТ (камеру закрытого типа). Это просто недопустимо в центре Европы в 21 веке», — говорит Андрей Шарендо.
Мать двух малолетних сыновей, активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк задержали в самом начале 2021 года. За решеткой она уже восемь месяцев. Приговор Полине озвучили 9 июня в суде Московского района Бреста. Судья Евгений Бреган приговорил женщину к двум годам колонии строгого режима за насилие и оскорбление сотрудников милиции, оскорбление Лукашенко и других официальных лиц. Она также должна выплатить 4 500 рублей компенсации морального вреда трем милиционерам.
Правозащитники признали Полину Шарендо-Панасюк политзаключенной.
Муж Полины, Андрей Шарендо, покинул Беларусь из-за уголовного преследования.
12:36 05/09/2021
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