Он отметил, что таких проблем с перепиской, как сейчас, не было.





«Если, например, я не всегда получал письма, то свекровь или моя мама раз в неделю точно их получали, — говорит собеседник. — Известно, что вместе с Полиной перевели Алину Муратову и Ольгу Сыроватку (осуждены на один и два года колонии строгого режима по делу о блокировке железных дорог и вывешивании чучел в Бресте. — Ред.). При этом они уже звонили несколько раз из колонии, а от Полины нет никаких новостей».





Активист добавил, пишет БГ, что Гомельская исправительная колония № 4, где находится его жена, отказывается выходить на связь.





«Мама Полины пробовала туда звонить. Ей сказали, что по телефону такую информацию не дают. Нужно делать письменный запрос. Тогда я написал на электронную почту, но мне ответили то же самое, что и раньше. Мол, звонки заключенным осуществляются по регламенту, — говорит Андрей. — «Сарафанное тюремное радио» передало, что Полину сразу после карантина поместили в СИЗО, но, к сожалению, подтвердить эту информацию невозможно».





Андрей Шарендо перед началом судебного заседания





По словам Андрея, за все время нахождения в колонии Полина ни разу не написала заявление о встрече с адвокатом. Активист подчеркивает, что и родственники, и защитник предупреждали Полину, что это нужно сделать в первую очередь, чтобы иметь связь с родственниками.





«На самом деле женщин там [в колонии] пытают, создавая невыносимые условия. Всех, кто имеет устоявшуюся позицию, просто унижают и сажают в карцер или в КЗТ (камеру закрытого типа). Это просто недопустимо в центре Европы в 21 веке», — говорит Андрей Шарендо.





Мать двух малолетних сыновей, активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк задержали в самом начале 2021 года. За решеткой она уже восемь месяцев. Приговор Полине озвучили 9 июня в суде Московского района Бреста. Судья Евгений Бреган приговорил женщину к двум годам колонии строгого режима за насилие и оскорбление сотрудников милиции, оскорбление Лукашенко и других официальных лиц. Она также должна выплатить 4 500 рублей компенсации морального вреда трем милиционерам.





Правозащитники признали Полину Шарендо-Панасюк политзаключенной.





Муж Полины, Андрей Шарендо, покинул Беларусь из-за уголовного преследования.







