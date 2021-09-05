9-летняя девочка пропала в Минске

Фото из Telegram-канала «Разыскивает милиция»









Девочка имеет среднее телосложение, рост 155 см, темно-русые вьющиеся волосы ниже плеч, голубые глаза и средней толщины губы.





Была одета в белую куртку-ветровку с капюшоном и синими продольными полосами, серые спортивные брюки, розовые полукеды с белой подошвой. Также в ушах она носит сережки в форме креста из разноцветного бисера.





Тех, кому известно местонахождение ребенка на фото, просят обращаться в Ленинское РУВД Минска: 8 (017) 367-62-02, 8 (029) 558-35-55, 102.







