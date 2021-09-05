9-летняя девочка пропала в Минске
В столице ведутся поиски 9-летней Валерии Витальевны Середы, которая ушла из дома 4 сентября и пропала.
Фото из Telegram-канала «Разыскивает милиция»
Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал «Разыскивает милиция».
Девочка имеет среднее телосложение, рост 155 см, темно-русые вьющиеся волосы ниже плеч, голубые глаза и средней толщины губы.
Была одета в белую куртку-ветровку с капюшоном и синими продольными полосами, серые спортивные брюки, розовые полукеды с белой подошвой. Также в ушах она носит сережки в форме креста из разноцветного бисера.
Тех, кому известно местонахождение ребенка на фото, просят обращаться в Ленинское РУВД Минска: 8 (017) 367-62-02, 8 (029) 558-35-55, 102.
12:19 05/09/2021
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