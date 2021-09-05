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Министр Карпенко высказался о военруках и духовно-нравственном воспитании в белорусских школах

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко рассказал о духовно-нравственном воспитании и военруках в школах. По его словам, военруки в школах будут выполнять не только образовательную функцию, но и заниматься вопросами безопасности, а факультатив духовно-патриотического воспитания будет необязательным.


"Патриотическое воспитание основывается не только на памяти о Великой отечественной войне. А Батюшки в школы приходили и раньше, как и ксендзы, и муфтий, и другие", - рассказал он в эфире телеканала "Беларусь-1" в субботу.

Карпенко также отметил, пишет interfax.by, что вызвавший большой резонанс курс духовно-патриотического воспитания, который вводится в школы Беларуси с нынешнего учебного года, не имеет под собой задачу привить исключительно православные идеи абсолютно всем без исключения.

"Факультативный курс духовно-нравственное воспитание приписывают православию. Однако он основан на христианских ценностях, а это гораздо шире", - заявил министр.

Он посоветовал всем сомневающимся почитать программу курса, и напомнил, что он – факультативный, то есть необязательный, который можно посещать по желанию учащихся и их родителей.

Кроме того, глава Минобра рассказал о функциях военруков, должности которых также введены в школах с нынешнего учебного года. По его словам, они гораздо шире, чем преподавание предмета.
 
"У них в том числе функции обеспечения системы безопасности: от пропускного режима в школах до пожарной безопасности. И ничего плохого ведь нет в том, что в школе появится еще один мужчина", - отметил Карпенко.

Всего, согласно данным Минобра, в школах еларуси начнут работу порядка 1 тыс. 700 военруков.
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