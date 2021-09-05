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Лукашенко изменил условия оплаты при подключении воды к частным домам. Что меняется для владельцев?

Александр Лукашенко подписал указ № 325, которым он увеличил с одного до трех лет срок выплаты денег за подключение к центральным сетям водоснабжения, которые платят собственники жилых домов.


Realt.by рассказывает, что это за процедура.

Если вы построили дом и хотите присоединиться к сетям водоснабжения или водоотведения, которые ранее построены эксплуатирующей организацией (например, Водоканалом), то вы должны пропорционально с другими домовладельцами оплатить затраты этой эксплуатирующей организации на сооружение этих сетей. Расчет суммы производится по формуле, подробнее о которой можно почитать вот здесь.

Деньги обычно перечисляются на расчетный счет эксплуатирующей организации. Сейчас это можно сделать либо одним платежом, либо выплатить деньги поэтапно в течение года, перечислив сразу не менее 10% нужной суммы.

И вот теперь, согласно новому указу № 325, деньги можно перечислять в течение трех лет.

Этот документ вносит изменения в указ от 22 декабря 2018 года № 488 «О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)», которым регулируется вопрос подключения к сетям.

Пример от Водоканала

Вот один из примеров расчета суммы за подключение к гродненским сетям, который приводит «Гродноводоканал».

В деревне «А» эксплуатирующей организацией запроектированы и построены распределительные сети водоснабжения в существующей индивидуальной жилой застройке (800м).

Фактические затраты на строительство таких сетей, в том числе их проектирование, составили 34 000 рублей.

В деревне «А» проживает 32 собственника объекта недвижимости.

К сети на этапе ее строительства изъявили желание подключиться 15 собственников объектов недвижимости.

Для определения размера возмещения затрат на строительство сетей принимается следующий расчет:

Rp=Fz/N,

где Rp — размер платы за присоединение к сетям, рублей;

Fz — фактические затраты на строительство сетей, рублей;

N — общее количество объектов недвижимости в существующем районе (квартале) индивидуальной жилой застройки, техническая возможность подключения к сетям которых определяется эксплуатирующей организацией.

Rp = 34 000/32 = 1062,50 рублей.

Таким образом, каждый из 15 собственников объектов недвижимости, а также оставшиеся 17 собственников недвижимости объектов, техническая возможность присоединения которых к сетям определена эксплуатирующей организацией, должны перечислить на текущий (расчетный) банковский счет эксплуатирующей организации сумму в размере 1062,50 руб.
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