Лукашенко изменил условия оплаты при подключении воды к частным домам. Что меняется для владельцев?
Александр Лукашенко подписал указ № 325, которым он увеличил с одного до трех лет срок выплаты денег за подключение к центральным сетям водоснабжения, которые платят собственники жилых домов.
Realt.by рассказывает, что это за процедура.
Если вы построили дом и хотите присоединиться к сетям водоснабжения или водоотведения, которые ранее построены эксплуатирующей организацией (например, Водоканалом), то вы должны пропорционально с другими домовладельцами оплатить затраты этой эксплуатирующей организации на сооружение этих сетей. Расчет суммы производится по формуле, подробнее о которой можно почитать вот здесь.
Деньги обычно перечисляются на расчетный счет эксплуатирующей организации. Сейчас это можно сделать либо одним платежом, либо выплатить деньги поэтапно в течение года, перечислив сразу не менее 10% нужной суммы.
И вот теперь, согласно новому указу № 325, деньги можно перечислять в течение трех лет.
Этот документ вносит изменения в указ от 22 декабря 2018 года № 488 «О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)», которым регулируется вопрос подключения к сетям.
Пример от Водоканала
Вот один из примеров расчета суммы за подключение к гродненским сетям, который приводит «Гродноводоканал».
В деревне «А» эксплуатирующей организацией запроектированы и построены распределительные сети водоснабжения в существующей индивидуальной жилой застройке (800м).
Фактические затраты на строительство таких сетей, в том числе их проектирование, составили 34 000 рублей.
В деревне «А» проживает 32 собственника объекта недвижимости.
К сети на этапе ее строительства изъявили желание подключиться 15 собственников объектов недвижимости.
Для определения размера возмещения затрат на строительство сетей принимается следующий расчет:
Rp=Fz/N,
где Rp — размер платы за присоединение к сетям, рублей;
Fz — фактические затраты на строительство сетей, рублей;
N — общее количество объектов недвижимости в существующем районе (квартале) индивидуальной жилой застройки, техническая возможность подключения к сетям которых определяется эксплуатирующей организацией.
Rp = 34 000/32 = 1062,50 рублей.
Таким образом, каждый из 15 собственников объектов недвижимости, а также оставшиеся 17 собственников недвижимости объектов, техническая возможность присоединения которых к сетям определена эксплуатирующей организацией, должны перечислить на текущий (расчетный) банковский счет эксплуатирующей организации сумму в размере 1062,50 руб.
10:59 05/09/2021
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