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Самолет из Пекина с 1,5 млн доз вакцины от коронавируса прибыл в Минск

Вакцина доставлена в специальных контейнерах, обеспечивающих нужный температурный режим.

© Photo : Министерство здравоохранения Беларуси

В Беларусь сегодня в воскресенье, 5 сентября прибыл самолет из Пекина с 1,5 млн доз вакцины против COVID-19 производства корпорации "Синофарм" (Vero Cell), сообщили в Минздраве Беларуси.

500 тысяч доз из них гуманитарная помощь, пишет Sputnik, а миллион закупили белорусские власти.

"Доставка вакцины осуществляется в специальных контейнерах, позволяющих поддерживать необходимый температурный режим", - рассказал генеральный директор РУП "Белфармация" Сергей Литош.

Контейнеры обеспечены дата-логгерами, осуществляющими мониторинг температуры на всем пути следования. Это позволяет обеспечить соблюдение принципов холодовой цепи и гарантировать качество, эффективность и безопасность вакцины, пояснил директор.

Доставку вакцины в Беларусь организовали представители Министерства здравоохранения, посольств двух стран, РУП" Белфармация" и Республиканского центра организации медицинского реагирования.

Ранее в ведомстве сообщали, что китайские партнеры передали в Беларусь, не только вакцину против коронаивируса, но и полмиллиона шприцов.

Китайские партнеры уже передавали белорусскому Минздраву 400 тысяч доз вакцины Vero Cell на безвозмездной основе.

Вообще, Китай был пе� �ой страной, которая предоставила Беларуси гуманитарную вакцину против коронавируса в самом начале пандемии - в январе и феврале 2020 года в Минск из Пекина прилетели самолеты с медицинским грузом. Потом с апреля 2020-го по январь 2021-го Беларусь получила от Китая более 115 тонн различных медицинских изделий для борьбы с коронавирусом.

В общей сложности в Беларусь из Китая на безвозмездной основе поступило 1 миллион доз препарата "Синофарм".
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