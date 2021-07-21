+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Домик в «грибном крае» Малоритского района можно будет приобрести за одну базовую .

Порядок продажи заброшенной недвижимости определен решением Брестского облисполкома от 21.07.2021 г. № 441 «Об отчуждении пустующих жилых домов в Брестской области»



В райцентре такие строения могут быть реализованы только посредством аукциона.

В 51 населенном пункте пустующие домовладения могут быть выставлены на аукцион с начальной ценой, равной 1 базовой величине (29 рублей) либо проданы без аукциона за эту же цену. В их числе такие населенные пункты, как станция Закрутин в Великоритском сельсовете, Радеж – в Олтушском, Грушка, Новое Заболотье и Ужово – в Луковском.

В остальных населенных пунктах пустующие дома могут продаваться на торгах с понижением начальной цены до 80%. В случае, если торги будут признаны несостоявшимися, их также реализуют за одну базовую.
Источник: Антонина Хокимова
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]