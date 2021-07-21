Домик в «грибном крае» Малоритского района можно будет приобрести за одну базовую .
Порядок продажи заброшенной недвижимости определен решением Брестского облисполкома от 21.07.2021 г. № 441 «Об отчуждении пустующих жилых домов в Брестской области»
В райцентре такие строения могут быть реализованы только посредством аукциона.
В 51 населенном пункте пустующие домовладения могут быть выставлены на аукцион с начальной ценой, равной 1 базовой величине (29 рублей) либо проданы без аукциона за эту же цену. В их числе такие населенные пункты, как станция Закрутин в Великоритском сельсовете, Радеж – в Олтушском, Грушка, Новое Заболотье и Ужово – в Луковском.
В остальных населенных пунктах пустующие дома могут продаваться на торгах с понижением начальной цены до 80%. В случае, если торги будут признаны несостоявшимися, их также реализуют за одну базовую.
Источник: Антонина Хокимова
09:53 05/09/2021
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