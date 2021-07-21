







В райцентре такие строения могут быть реализованы только посредством аукциона.





В 51 населенном пункте пустующие домовладения могут быть выставлены на аукцион с начальной ценой, равной 1 базовой величине (29 рублей) либо проданы без аукциона за эту же цену. В их числе такие населенные пункты, как станция Закрутин в Великоритском сельсовете, Радеж – в Олтушском, Грушка, Новое Заболотье и Ужово – в Луковском.





В остальных населенных пунктах пустующие дома могут продаваться на торгах с понижением начальной цены до 80%. В случае, если торги будут признаны несостоявшимися, их также реализуют за одну базовую.