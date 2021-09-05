







Подробности корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали создатели проектов.

Обратиться к истокам

— Академия наук предложила архитектурно-инновационному бюро БНТУ поучаствовать в создании этой композиции семь лет назад. Конечно, мне такое сотрудничество показалось интересным, ведь все белорусы и гости страны знают здание Президиума НАН на пр. Независимости. Нас попросили внести изменения во внешний облик академического городка, дополнить его знаковыми элементами, — рассказал декан архитектурного факультета БНТУ, профессор Армен Сардаров. — Работа с такими объектами требует колоссальной подготовки, в том числе и научной. Нужно постоянно помнить, что имеешь дело со значимой для города и страны ценностью. Поэтому сначала пришлось обратиться к подлинному проекту автора здания академии — архитектора Иосифа Лангбарда. Первое, на что обратили внимание, — некоторое несоответствие изначальному варианту. Изменения в фасад внесли в 1970-х. Было принято решение вернуть зданию первоначальный облик. Так, 2 года назад восстановили авторские входы, но требовалось что-то решать со скульптурами, которые, по замыслу Иосифа Григорьевича, находились возле колонн. Копировать их не стали. Председатель Президиума Академии наук Владимир Гусаков предложил создать аллею, посвященную выдающимся отечественным ученым XX века, которая будет располагаться от пр. Независимости до здания Центральной научной библиотеки. В ее центре — композиция «Золотое кольцо белорусской науки». Сейчас она состоит из ротонды и скульптур Франциска Скорины и Казимира Семеновича. Идут работы по созданию образов Симеона Полоцкого и Евстафия Тышкевича.









Как подчеркнул собеседник, главная идея всего проекта — олицетворение преемственности белорусской науки и культуры. Также авторы хотят, чтобы люди посещали сквер, где установлена композиция, потому что до настоящего времени он являлся малопривлекательным для минчан и гостей города. Сейчас занимаются благоустройством территории, чтобы там было приятно проводить время.





Своими силами

Скульптуры белорусских ученых их авторы — Елена Хараберюш и Леонард Покульницкий — создают на базе скульптурного комбината, принадлежащего Белорусскому союзу художников. Уже завершают собирательные образы ученого, общественного и церковного деятеля, писателя и проповедника, прототипами которых выступают Евстафий Тышкевич и Симеон Полоцкий.





— Прежде чем приступить к созданию скульптуры, нам приходится изучать целый пласт информации о героях, их характерах, социальном статусе, внешних характеристиках. Обязательно ищем подходящий прообраз в разных источниках. Внимание уделяем одежде персонажей. Главное, чтобы она соответствовала эпохе, — рассказала Елена Алексеевна. — На каждый проект, как правило, уходит около двух месяцев кропотливого труда. Прорабатываем все детали, каждую складку, позы, мимику, вплоть до морщин.





— Сначала изготавливаем эскиз будущей фигуры. С технической точки зрения, чем он больше, тем проще потом в основной работе, — дополнил Леонард Иосифович.





Каждый персонаж имеет свой аксессуар в зависимости от рода деятельности. Например, один держит в руках свиток, другой — листы и перо, третий — книгу.





Творческий и семейный союз Елены Хараберюш и Леонарда Покульницкого берет начало еще со студенческих лет.





— Если говорить о больших работах, то одному физически сложно справляться с таким объемом, нужно кого-то приглашать на помощь. Нам в этом плане проще. Бывает, у каждого свои проекты. Но даже в таких случаях предварительно показываем друг другу, что получилось. Очень важен свежий взгляд, иногда трудно заметить собственную ошибку или неточность, — пояснил Леонард Покульницкий.





Фото Ирины Малиновской





— После согласования эскиза с заказчиком и внесения всех дополнений лепится рабочая модель. Позже из мягких материалов она создается уже в необходимую величину: изготавливается каркас, в него прокладывается глина, лепится фигура. Затем снимаются формы — и очередь за восковой моделью для последующего литья. Дальше само литье. Мы контролируем весь процесс от начала до конца, в том числе и установку, — рассказала Елена Алексеевна.









По мнению собеседников, скульптура, как и искусство, учит людей различать добро и зло, а также выполняет познавательную и образовательную функции. Они уверены, что во всем должна быть идея: либо пластическая, либо духовная.

Справочно

В Минске авторству знаменитого архитектора Армена Сардарова принадлежат знак «Нулевой километр» возле Дворца Республики, оформление бульвара около Национального банка. Самый масштабный проект, в котором он принимал участие, — дорога, построенная к Олимпиаде-80.





Работы Елены Хараберюш и Леонарда Покульницкого хорошо известны минчанам и гостям столицы: фонтан с аистами на площади Независимости, монумент жертвам Минского гетто возле Кальварийского кладбища и другие. В будущем скульпторы планируют создать композицию «Мастак» для Верхнего города.







