







Сейчас в столице переменная облачность. Ветер легкий, северо-западного направления 3,2 м/с, с порывами до 5,7 м/c. Атмосферное давление нормальное — 747 мм рт. ст. Влажность воздуха составляет 83 %.





Днем 5 сентября будет облачно с прояснениями. Температура воздуха поднимется максимум до +12 °C. Дождя в прогнозе нет. Ветер северо-западный слабый, не более 4 м/с, с порывами до 9 м/с. Влажность воздуха достигнет отметки 52 %, а давление сохранится на нормальном уровне — 750 мм рт. ст.





В Минске самый холодный день 5 сентября был в 1973 г.: минимальная дневная температура воздуха составила +5 °С. Самый теплый — в 1967-м: максимальная дневная температура составила +27 °С.





5 сентября в Минске чаще всего без осадков: так было 49 раз за 56 лет наблюдений. Самый сильный ветер скоростью до 7,2 м/с зафиксирован в 1965 г.