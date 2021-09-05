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В Минске утром 5 сентября на 10 градусов ниже климатической нормы

В Минске утром 5 сентября температура воздуха составляет +8 °С, что на 10 °С ниже климатической нормы для этого периода. При этом ощущается как +4 °С, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на данные «Яндекса».



Сейчас в столице переменная облачность. Ветер легкий, северо-западного направления 3,2 м/с, с порывами до 5,7 м/c. Атмосферное давление нормальное — 747 мм рт. ст. Влажность воздуха составляет 83 %.

Днем 5 сентября будет облачно с прояснениями. Температура воздуха поднимется максимум до +12 °C. Дождя в прогнозе нет. Ветер северо-западный слабый, не более 4 м/с, с порывами до 9 м/с. Влажность воздуха достигнет отметки 52 %, а давление сохранится на нормальном уровне — 750 мм рт. ст.

В Минске самый холодный день 5 сентября был в 1973 г.: минимальная дневная температура воздуха составила +5 °С. Самый теплый — в 1967-м: максимальная дневная температура составила +27 °С.

5 сентября в Минске чаще всего без осадков: так было 49 раз за 56 лет наблюдений. Самый сильный ветер скоростью до 7,2 м/с зафиксирован в 1965 г.
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