



Эпидемиологическое расследование инцидента с отравлением учащихся минской гимназии №3 продолжается, учебное заведение продезинфицировали, сообщили в пресс-службе Минздрава Беларуси.





"В гимназии №3 Минска, где были зарегистрированы случаи кишечной инфекции у школьников, проведена заключительная дезинфекция, как помещений пищеблока, так и всех помещений учебного учреждения", - сообщили Sputnik в субботу в министерстве здравоохранения.





Там отметили, что по предварительным результатам лабораторных исследований - патогенной микрофлоры в отобранных пищевых продуктах и смывах не обнаружено.

Эпидемиологическое расследование инцидента с отравлением детей продолжается.

Там также отметили, что в больнице находятся пятеро учащихся гимназии, им оказана вся необходимая медицинская помощь.





Как ранее сообщал Минздрав, в минувший четверг в минскую санстанцию поступило 2 экстренных сигнала - о жалобах на острый гастроэнтерит. Заболели учащиеся 6-го и 9-го классов столичной гимназии №3. "Предварительный фактор передачи инфекции - продукты, употребляемые в домашних условиях", - сказали в Минздраве.







