+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Дезинфекцию провели в гимназии Минска, 5 учащихся по-прежнему в больнице

По предварительным результатам лабораторных исследований, патогенной микрофлоры в отобранных пищевых продуктах и смывах не обнаружено.


Эпидемиологическое расследование инцидента с отравлением учащихся минской гимназии №3 продолжается, учебное заведение продезинфицировали, сообщили в пресс-службе Минздрава Беларуси.

"В гимназии №3 Минска, где были зарегистрированы случаи кишечной инфекции у школьников, проведена заключительная дезинфекция, как помещений пищеблока, так и всех помещений учебного учреждения", - сообщили Sputnik в субботу в министерстве здравоохранения.

Там отметили, что по предварительным результатам лабораторных исследований - патогенной микрофлоры в отобранных пищевых продуктах и смывах не обнаружено.
Эпидемиологическое расследование инцидента с отравлением детей продолжается.
Там также отметили, что в больнице находятся пятеро учащихся гимназии, им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Как ранее сообщал Минздрав, в минувший четверг в минскую санстанцию поступило 2 экстренных сигнала - о жалобах на острый гастроэнтерит. Заболели учащиеся 6-го и 9-го классов столичной гимназии №3. "Предварительный фактор передачи инфекции - продукты, употребляемые в домашних условиях", - сказали в Минздраве.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]