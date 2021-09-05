Дезинфекцию провели в гимназии Минска, 5 учащихся по-прежнему в больнице
По предварительным результатам лабораторных исследований, патогенной микрофлоры в отобранных пищевых продуктах и смывах не обнаружено.
Эпидемиологическое расследование инцидента с отравлением учащихся минской гимназии №3 продолжается, учебное заведение продезинфицировали, сообщили в пресс-службе Минздрава Беларуси.
"В гимназии №3 Минска, где были зарегистрированы случаи кишечной инфекции у школьников, проведена заключительная дезинфекция, как помещений пищеблока, так и всех помещений учебного учреждения", - сообщили Sputnik в субботу в министерстве здравоохранения.
Там отметили, что по предварительным результатам лабораторных исследований - патогенной микрофлоры в отобранных пищевых продуктах и смывах не обнаружено.
Эпидемиологическое расследование инцидента с отравлением детей продолжается.
Там также отметили, что в больнице находятся пятеро учащихся гимназии, им оказана вся необходимая медицинская помощь.
Как ранее сообщал Минздрав, в минувший четверг в минскую санстанцию поступило 2 экстренных сигнала - о жалобах на острый гастроэнтерит. Заболели учащиеся 6-го и 9-го классов столичной гимназии №3. "Предварительный фактор передачи инфекции - продукты, употребляемые в домашних условиях", - сказали в Минздраве.
08:56 05/09/2021
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