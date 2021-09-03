



Одно из нововведений этого учебного года в белорусских школах — на трудах ученики 10 и 11 классов будут обучаться рабочим профессиям. Жительница Жодино Елена узнала, что ее дочери-десятикласснице придется стать кладовщиком. Такая профессия ей совсем не нужна. Более того, ребенку придется тратить на обучение по профессии по 6 часов каждую субботу, хотя планировали, что это будут курсы при вузе, которые нужны для поступления.





Еще до начала учебного года жительница Жодино Елена, которая отправила дочь в 10 класс, поделилась с EX-PRESS.BY своими рассуждениями, почему у ее ребенка не было выбора будущей профессии.





— Все лето мы с дочерью думали о том, куда нам поступать после школы. Пока дочь идет в 10 класс, но мы запланировали, что она будет готовиться постепенно. Чтобы тратить меньше средств, это будут подготовительные курсы — по субботам в вузе и среди недели репетиторы.





И вот накануне учебного года я узнаю, что, оказывается, мы обязаны каждую неделю 6 часов тратить на уроки труда, где девочек будут учить на кладовщика на базе жодинского профессионального лицея. Шесть часов в неделю весь учебный год учиться на кладовщика! Я работаю на БЕЛАЗе и знаю, что на кладовщика обучают здесь месяц, но на самом деле человек полноценно и самостоятельно работает почти сразу.





Кроме того, ребенка даже не спросили о том, чему она хотела бы обучаться! Я нашла приказ, по которому школьников обязывают получать рабочие специальности и перечень там огромный! Моя дочь, например, могла бы стать автомехаником, водителем, фотографом, гончаром, маляром. Или, например, агентом по туризму или страхованию. Все это были бы знания из сферы интересов моей дочери. Но альтернатива только одна — швея. Мне кажется, таким образом целое поколение лишают выбора и даже сводят на нет усилия, которые мы хотим применить для получения специальности, о которой дочь мечтает.

Мнениями о профессиональном образовании в школе с нами поделились и другие жители Жодино и Борисова.





Валентина, 48 лет, Жодино:





— Обучение школьников труду на производстве или в колхозе — так решают вопрос с нехваткой кадров? Но ведь это даже опасно, когда дети, даже взрослые дети, оказываются на производстве. Кажется, в 2016 году в Молодечненском районе 13-летняя девочка приехала с классом на уборку картофеля, попала под грузовик и погибла. Это никому не стало уроком. Дети просто копали картошку! Я сама педагог и считаю, что учителя должны учить предмету, а не воплощать чьи-то идеи. Много страшного происходит, когда за дело берутся непрофессионалы.





Александр, 40 лет, Жодино:





— Если бы дети имели возможность выбирать специальность, что они выбрали бы? Конечно, не то, что им предлагают. Хотя, я думаю, это тоже очень полезно: побывать в условиях физического труда, сделать выводы про свое будущее и решить, подходит им такая жизнь или надо что-то другое искать, по душе. Ведь, возможно, у кого-то срастется и специальность, полученная в школе, станет работой на всю жизнь. Правда, это будет не со всеми, а, значит, на такую профессиональную ориентацию будет потрачена впустую уйма денег.





Лариса, 50 лет, Борисов:





— Я училась в борисовской школе в 80-х годах прошлого века, у нас было так называемое УПК. Тогда нам говорили: вы будете востребованы, и если после школы не удастся поступить в вуз или училище, то без труда найдете работу, а параллельно сможет готовиться к новому поступлению. Так, наверное, говорят и сейчас.





Мы учились на секретарей-машинисток и завидовали мальчикам — их обучали вождению. Они не стали водителями, но вскоре после школы легко смогли получить права, что им пригодилось в жизни. Больше я примеров пользы от трудов в школе не знаю. Уже не помню, куда именно мы ездили учиться, но туда съезжались старшеклассники из разных школ, мы быстро перезнакомились и подружились, встречались на городских дискотеках, да и просто было весело.





Евгения, 35 лет, Борисов:





— Честно говоря, мы даже мечтать в наших условиях о чем-то приличном не смеем. Например, подумали бы те, кто хочет обучать труду, что современным, среднестатистическим детям совсем другие профили будут не только интересны, но и максимально полезны. Где профили ИТ?





У моих знакомых в Украине в школе информационно-технологический, биотехнологический, лингво-технологический, художественно-технологический профили. А у нас? Где нормальное олимпиадное движение, научные конференции, стартапы, хакатоны, STEAM-соревнования? У нас кладовщики? Так вот мы и живем.

Егор, 38 лет, Жодино:





— Лишь бы был ребенок занят и не шлялся без дела. Я еще не знаю про то, чему будут учить моего сына, он пока в восьмом классе, но если у него будет какая-то «корочка», то это же хорошо. Буду доволен.