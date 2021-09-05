Когда дело дошло до выбора нового хобби во время карантина COVID-19, изучение нового языка было популярным выбором - в марте 2020 года языковое приложение Duolingo увеличило количество новых пользователей на 300% .





Но какие языки наиболее популярны для изучения в каждой стране? Этот рисунок от Wordtips отображает самые популярные варианты изучения языков во всем мире.





Чтобы выяснить, какие страны хотят изучать, какие языки, Wordtips использовал Планировщик ключевых слов Google и подсчитал количество поисков по запросу 'learn x language' (переведенному на разные языки) в каждой стране с мая 2020 года по май 2021 года.









Неожиданно выяснилось, что самый популярный язык, который хотят изучать американцы и канадцы - это японский.





Хотя это может показаться удивительным, но жители Северной Америки полюбили японскую поп-культуру в начале 1990- х годов . А недавно интерес жителей Запада к аниме стал еще более заметным: спрос на аниме-программы в США в первом квартале 2021 года вырос на 33% по сравнению с предыдущим годом.





Тем временем в Южной Америке и Перу, и Чили проявили сильное желание изучать корейский язык.





Вместе с тем, английский - самый популярный язык в Европе, так как он является самым популярным языком поиска в 34 европейских странах. Он наиболее популярен в Беларуси и во всех странах соседях. Это не удивительно. Английский является самым популярным языком для изучения в различных странах, это также самый распространенный язык во всем мире, на нем говорят около 1,1 миллиарда человек, что составляет примерно 15% населения мира.





Но некоторые страны отличаются от этого тренда. Например, немецкий является самым популярным языком для изучения в Дании. В небольшом южном регионе Дании немецкий язык является официальным языком меньшинства. А согласно World Atlas, в этом районе проживают до 20 000 этнических немцев, из которых около 8 000 говорят на стандартном немецком языке в качестве своего родного языка.





В Великобритании первое место занимает испанский. Но что еще более интересно, испанский также является самым популярным языком для изучения в Испании, что кажется нелогичным. Однако это могло быть связано с высокой концентрацией в Испании британских эмигрантов. По данным BBC News, в настоящее время в Испании проживает более 300 000 британских эмигрантов.



