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Хотите посмеяться? В Украине не хватает сала, его стали завозить из других стран

Об этом сказал бывший премьер-министр Украины Азаров: у нас, представьте себе, сало стали завозить


Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что в страну начали импортировать сало. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Украина превратилась в импортера продукции животноводства. У нас, представьте себе, сало стали завозить», — посетовал политик. Кроме того, он обратил внимание на снижение поголовья скота на Украине, а также на проблемы страны в сфере мясо-молочного производства.

Кроме того, по мнению Азарова, за 2,5 года президентства Владимир Зеленский не освоил ничего, что нужно для управления Украиной. «В общем он никак не освоился, ему дают какие-то вещи, он их там вычитывает, как актер», — заключил он.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко заявил, что тремя главными провалами Зеленского на посту президента Украины являются неспособность реализовать обещания, данные народу, развал экономики, а также рост смертности и бегство граждан из государства. По мнению политика, нынешний президент мало чем отличается от своего предшественника Петра Порошенко — он также не достиг ничего за время своего правления.
lenta.ru
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