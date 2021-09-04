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Шок! Трагедия унесла 3 жизни: парень убил мать своей знакомой, а после выпал с самой девушкой с 9 этажа

Убийства произошли в многодетной семье в Мозырском районе.

Как сообщает милиция, в квартире на 9 этаже находилась 39-летняя мать, ее 11-летний сын и старшая 21-летняя дочь. В гости к девушке приехал 26-летний знакомый из Речицкого района. По предварительной информации, между ними возникла ссора, в которую была вовлечена и мать девушки. Молодой человек набросился с ножом на хозяйку квартиры, от ранений она умерла на месте. За маму вступился несовершеннолетний сын — ему также были причинены ранения. Сейчас он находится в больнице.

Конфликт девушки и парня продолжился на лестничной площадке. Спустя время их тела обнаружили на козырьке подъезда. Парень в результате падения из окна скончался на месте. Девушка скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.

Теперь следователи выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет Наша Нива.
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