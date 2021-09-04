Как сообщает милиция, в квартире на 9 этаже находилась 39-летняя мать, ее 11-летний сын и старшая 21-летняя дочь. В гости к девушке приехал 26-летний знакомый из Речицкого района. По предварительной информации, между ними возникла ссора, в которую была вовлечена и мать девушки. Молодой человек набросился с ножом на хозяйку квартиры, от ранений она умерла на месте. За маму вступился несовершеннолетний сын — ему также были причинены ранения. Сейчас он находится в больнице.





Конфликт девушки и парня продолжился на лестничной площадке. Спустя время их тела обнаружили на козырьке подъезда. Парень в результате падения из окна скончался на месте. Девушка скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.





Теперь следователи выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет Наша Нива.



