Однако местным краеведам такая идея не пришлась по нраву — они создали петицию против переименования, причем авторы не просто отвергают официальное предложение, а предлагают свой вариант.





Во-первых, краеведы, которые много лет воюют с городскими властями за возвращение исторических названий, возмущены, как легко было принято решение о переименовании: «На протяжении последних десятилетий местные власти отбрасывали любые предложения по возвращению исторических названий улиц, рьяно отстаивая советские безликие названия, никак не связанные с городами и их историей. Аргументы этому находились разные: «требует значительных ресурсов», «представляется нецелесообразным», «создает неудобства для жителей», «с момента смерти лица не прошло 10 лет», — такими словами начинается петиция.





Также краеведы не понимают, почему улица Филарета должна появиться в центре именно Гродно: никакие заслуги митрополита перед городом в опубликованных официальных текстах не раскрыты.





Причем, как обосновывают историки, именно предложенный к переименованию участок улицы Горького, от площади Тизенгауза до пересечения с улицами 17 Сентября и Коммунальной, имел историческое название — Грандичская улица, за нынешними улицами 17 Сентября и Коммунальной город заканчивался, и продолжение улицы тянулось к деревне Грандичи, от которой, собственно, она и получила название.





Надо отметить, что неравнодушные к истории города составители петиции не просто отвергают вариант мэрии, но и предлагают свой. Они считают, что почтить память митрополита Филарета можно, дав его имя безымянной площади (курданеру), образующейся корпусом архиерейского подворья (ул. Горького, 2, 4).









«Такие места всегда считаются почетными (для примера — площадь Святого Петра в Риме, площадь Маршала Юзефа Пилсудского перед саксонским дворцом и курданер с памятником Юзефу Понятовскому перед Президентским дворцом в Варшаве, курданер Версальского дворца и др.), а в данном случае такое решение еще и не вступает в противоречие с историей и здравым смыслом», — убеждены авторы петиции.







