"В состав груза вошли 500 тыс. доз, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также 1 миллион доз в рамках закупки. Вместе с вакциной передано более 500 тыс. шприцов", - отметили в дипломатической миссии.

Ранее Китай уже передал в адрес Беларуси 400 тыс. доз вакцины Vero Cell на безвозмездной основе.