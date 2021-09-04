Самолет с 1,5 млн доз вакцины против COVID-19 вылетел из Пекина в Беларусь
Из Пекина в Беларусь 4 сентября направлена очередная партия вакцины против COVID-19 производства корпорации "Синофарм" (Vero Cell). Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве нашей страны в Китае.
"В состав груза вошли 500 тыс. доз, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также 1 миллион доз в рамках закупки. Вместе с вакциной передано более 500 тыс. шприцов", - отметили в дипломатической миссии.
Ранее Китай уже передал в адрес Беларуси 400 тыс. доз вакцины Vero Cell на безвозмездной основе.
18:44 04/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение