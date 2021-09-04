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В Беларуси заблокировали сайт «Август 2020»

На нем публиковали истории людей, пострадавших от силовиков во время протестов

 Доступ к сайту ограничен Министерством информации. За рубежом сайт august2020.info открывается, работает он и через VPN.


Это международный медиапроект, который запустила команда журналистов и волонтеров. Совместно с белорусскими и международными правозащитниками они собирают и публикуют по согласию пострадавших свидетельства пыток и жестокого обращения с людьми после выборов в Беларуси в августе 2020-го. На портале уже опубликовано больше 280 историй, еще сотни находятся в обработке, пишет nashaniva.com
НН
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