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Это международный медиапроект, который запустила команда журналистов и волонтеров. Совместно с белорусскими и международными правозащитниками они собирают и публикуют по согласию пострадавших свидетельства пыток и жестокого обращения с людьми после выборов в Беларуси в августе 2020-го. На портале уже опубликовано больше 280 историй, еще сотни находятся в обработке, пишет nashaniva.com



