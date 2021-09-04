В Кабуле талибы открыли "праздничную" стрельбу, погибли 17 человек

Фото: в Афганистане "талибы" открыли стрельбу, в ходе которой убили 17 человек (Getty Images)





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters

"Стрельбу в воздух" открыли в честь празднования захвата последней провинции, которая оказывала сопротивление талибам. Этой провицией стал Панджшер.

Кроме того, еще 14 человек были ранены в результате "праздничной" стрельбы в провинции Нангархар к востоку от столицы.





Напомним, ожесточенные бои за Панджшер начались в ночь на 3 сентября. Талибы заявили о взятии под контроль около 20% провинции, силы сопротивления - об успешном контрнаступлении.





Вчера вечером стало известно, что Панджшер захвачен радикальным движением "Талибан". В Кабуле боевики отмечают эту новость выстрелами в воздух. Их просят не тратить патроны и праздновать это событие по-другому.



