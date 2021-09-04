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Человек на трассе: у шоссе М6 уже 5 лет живет человек

Читатели АвтоГродно сообщают, что у трассы М6 уже несколько лет живет мужчина - Александр. Проезжающие мимо водители помогают ему едой, питьем и сигаретами

Недавно один из водителей заснял видео, он попросил других водителей помочь бездомному.

  
 

- Этот мужчина живет здесь уже лет пять. Иногда он уходит в ближайшую деревню, которая находится в километре от этого места, за лесом. Мужчина всегда очень приветливый, никогда сам не подходит, не просит, не надоедает. Он часто убирает мусор на этом кемпинге. Можно сказать, он содержит кемпинг в порядке, - рассказал АвтоГродно читатель Андрей.

    Видео разместил на своем канале в ТикТок @zheka1747aa4. Почитали, что пишут под видео пользователи:

    - У него сгорел дом, документов нет. В сильные морозы добирается до Жировичского монастыря, - пишет grodnovvv. - У него есть землянка в лесу. Говорит, что до -15 может в ней спасаться.

    - Коллеги продали фуру и купили новую, а со старой одеяло и подушки решили не забирать, все отдали ему, - говорит antonoat89 и добавляет: - Кормлю через день, езжу "Гродно - Минск". Сигареты и еду, воду всегда завожу ему. Кстати, кто его знает, сигналят ему с дороги, а он всегда машет в ответ.

    - Сказал, что болит нога, может быть, ему нужна какая-то мазь? - написал sachax19. - Сегодня был у него, оставил сигарет и тушенки. Хочу попросить остальных: не привозите алкоголь.

    К слову, кемпинг находится у трассы М6 по правой стороне при движении со стороны Лиды к Щучину.
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