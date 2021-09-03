Беларусь - на третьем месте по количеству заключенных из России
В неформальном рейтинге стран, где сидят заключенные - граждане России, Беларусь входит в число лидеров.
Об этом заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству Григорий Лукьянцев.
По его словам, если составить неформальный рейтинг государств с наибольшим количеством находящихся в заключении россиян, первые строчки займут те, где сформировались крупные русские и русскоязычные общины: США, Польша, Беларусь, Казахстан, Эстония, Франция, Германия.
Всего же, по данным Лукьянцева, в зарубежных местах лишения свободы находится около 9 тысяч россиян. По состоянию на 12 августа их было 9218 человек: 4371 находятся в статусе подозреваемых, 1895 — обвиняемых, 2952 — осуждены, пишет thinktanks.by
16:40 04/09/2021
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