Об этом заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству Григорий Лукьянцев.





По его словам, если составить неформальный рейтинг государств с наибольшим количеством находящихся в заключении россиян, первые строчки займут те, где сформировались крупные русские и русскоязычные общины: США, Польша, Беларусь, Казахстан, Эстония, Франция, Германия.



