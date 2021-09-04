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"Павлины, говоришь?": как поменялась жизнь в Афганистане при талибах

Пока кабульцы штурмуют банки, пытаясь снять хоть немного денег, их женам говорят не возвращаться работу. Тем временем из провинций в столицу едут дополнительные отряды талибов для изъятия у населения правительственного имущества.

фото: ВВС

С возвращением ко власти Талибана в Афганистане жизнь в стране начала существенно меняться. В Кабуле женщину могут остановить талибы, если она будет идти по улице одна. Репортаж о жизни в Кабуле опубликовали BBC.

После захвата Кабула мужчины афганцы перестали бриться, чтобы отрастить бороды, а женщины сменили яркие шарфы на длинные и черные. Одну из женщин, которая ехала в такси по городу остановил боевик, спросив: "Почему вы путешествуете без махрама (близкий родственник, без которого нельзя отправиться в путешествие — Фокус)?"

Талиб с винтовкой через плечо, велит позвонить мужу, после того как выяснилось, что у нее нет телефона, талиб приказывает отвезти ее другому таксисту домой. Она должна вернуться с мужем.
 
По словам журналистов, внешне город практически не изменился. Однако это впечатление ошибочно.

Многим женщинам приходится не выходить на улицу одним. Марьям Раджаи — местный житель Кабула. Она проводила семинары женщинам-прокурорам. По ее словам, после прихода талибов ей пришлось вместе с семьей и детьми переезжать из одного укрытия в другое.

Многим женщинам, в том числе Раджаи, недвусмысленно сказали: "Не возвращайтесь в офис". Поэтому есть опасения, что им никогда не позволят вернуться к предыдущему образу жизни.

"Все мои мечты разрушены", — утверждает Марьям.

Жившие в других провинциях талибы, ныне перебираются в Кабул. При этом в некоторых районах столицы они ходят по домам местных жителей и требуют передать им машины и правительственные телефоны.

В столице выстраиваются огромные очереди перед банками. Люди пытаются снять свои деньги, но их практически нигде нет.

Напомним, в Герате женщины вышли на протест в защиту своих прав. Они требуют образования, работы и безопасности.

Талибы неоднократно заявляли, что женщины сохранят право работать, получать образование, но все это будет по законам шариата.
focus.ua
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