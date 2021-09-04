Напомним, 23 августа 2020 года Лукашенко прилетел на вертолете ко Дворцу Независимости, вооружившись автоматом АКСУ, вместе с ним в полной выкладке был и младший сын Николай. Дворец Независимости силовиками был плотно взят в кольцо. Кадры этого исторического видео обошли почти все почти все информационные агентства: зарубежные и белорусские. К тому времени, уже было ясно: белорусы в выходной день выходят на протесты безоружными, требуя только одного: пересчета голосов выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020 года.









Первыми, кто увидел подарок, стали жители агрогородка Тихиничи Гомельской области. "Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент. Она довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина", - сказал Лукашенко о подарке.