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Картину, где «Коля бегал с автоматом», поставили к стенке во Дворце Независимости. Имя автора неизвестно

Как выяснилось, это живописное полотно по поводу реального события августовского дня 2020 года написала юная художница - дочка одного из сотрудников президентской спецслужбы.

Картину, где «Коля бегал с автоматом», поставили к стенке во Дворце Независимости. Имя автора неизвестно
Фото БЕЛТА
 Об пишет БЕЛТА. 
Напомним, 23 августа 2020 года Лукашенко прилетел на вертолете ко Дворцу Независимости, вооружившись автоматом АКСУ, вместе с ним в полной выкладке был и младший сын Николай. Дворец Независимости силовиками был плотно взят в кольцо. Кадры этого исторического видео обошли почти все почти все информационные агентства: зарубежные и белорусские. К тому времени, уже было ясно: белорусы в выходной день выходят на протесты безоружными, требуя только одного: пересчета голосов выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020 года.


Первыми, кто увидел подарок, стали жители агрогородка Тихиничи Гомельской области. "Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент. Она довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина", - сказал Лукашенко о подарке.
БП
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