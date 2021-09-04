Темами разговора стали нынешнее состояние здоровья папы, события в Афганистане, диалог с Китаем, проблемы абортов и эвтаназии, финансовая прозрачность, а также вызовы актуального понтфиката, который, вопреки недавним инсинуациям в медиа, «не завершится преждевременно». Об этом 1 сентября пишет «Сибирская католическая газета» со ссылкой на "Vatican News".





Это было первое интервью, которое папа дал после перенесенной им в начале июля операции, и вообще первое интервью испанскому радио. На вопрос радиожурналиста Карлоса Эрреры, прозвучавший одним из первых, «как поживаете?», папа с улыбкой ответил «еще живой», и рассказал историю, как ему спас жизнь медбрат из поликлиники Ватикана, человек с 30-летним профессиональным стажем, который настоял на операции, вопреки высказывавшемуся мнению, будто курса антибиотиков может быть достаточно. «Теперь мой кишечник на 33 см короче, но это не мешает мне жить абсолютно нормальной жизнью», – сказал Папа. По его словам, теперь он может есть практически все, и, при условии регулярного приема нужных препаратов, может продолжать активный образ жизни, включая запланированный на середину сентября визит в Словакию – 34-й по счету за время его понтификата, пишет credo.press

В контексте заданных вопросов о самочувствии папа Франциск решительно опроверг недавние высказывания некоторых СМИ, заявлявших о его скором отречении от престола. «Я никогда даже не думал об этом… Я не представляю, откуда они взяли, будто я намереваюсь отречься», – сказал он.





«Всякий раз, стоит только папе заболеть, как тут же начинает дуть бриз, а то и целый ураган конклава», – пошутил понтифик.



