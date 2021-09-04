А ведь ничто не предвещало беды. С утра он позавтракал, собрался в школу и ушел. А назад не вернулся… Что происходило в этот день, что говорят младшим братьям и сестрам и о чем мечтал Никита, редакции «Сильных Новостей» рассказали его родители.





Утром в пятницу, 3 сентября, Никита проснулся, собрался в школу, позавтракал. «Он, правда, штаны теплые одел, спортивного стиля. Я ему еще сказала: Никита, ну не иди ты в спортивном! Одень ты брючки, рубашечку — красиво, тебе это идет». А он мне: «Ай, мама, да и так пойдет». Я и не стала с ним спорить. Дала ему три сосиски в тесте с собой, и он пошел в школу. Все было нормально, как всегда, обычный день», — вспоминает Татьяна, мама Никиты.

В 14.03 раздался телефонный звонок: позвонила классный руководитель, сказала, что Никита потерял сознание, приехала «скорая». Мама тут же собралась и поехала в школу. Думала: «Ну, сейчас заберу домой, отлежится, все будет хорошо. Взяла ему три мандаринки. Так я их и привезла обратно…»









Приехав в школу, попасть к ребенку мама не смогла: ее к нему не пустили и ничего не говорили — проводились реанимационные мероприятия. Но это не помогло. 14-летний Никита умер.





«Позже сказали, что с ним в раздевалке сидел одноклассник. Они просто смотрели телефоны. И тут Никите стало плохо, друг даже подумал, что он прикалывается. А потом у Никиты пошла пена изо рта, и он начал хрипеть. Тут же позвали медсестру», — рассказывает Татьяна.





По ее словам, «скорую» вызвали в 13.20. Через 10 минут медики были на месте, спустя еще 10 минут подъехал реанимобиль. «Все вместе они пытались его откачать, — говорит мама. — То есть буквально за 20 минут его не стало. Они просто не успели. Если бы сразу приехал реанимобиль, они бы, может, и успели, но у первой «скорой» просто не было нужного оборудования, им не объяснили, что произошло с ребенком».





Что стало причиной смерти, неизвестно. Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Уже вчера днем домой к родителям Никиты пришли с осмотром сотрудники наркоконтроля. «Якобы кто-то из мальчиков сказал, что у Никиты «что-то было», — объясняет мама. — Но приобрести он это сам не мог! Я ему никогда не давала карманные деньги. Только на 1 сентября я ему дала то ли 6, то ли 7 рублей — он хотел купить шоколадки своей девочке и учительнице. И все, больше я ему денег не давала».





Сотрудники наркоконтроля в квартире ничего подозрительного так и не нашли.





Никита — спортсмен. С четырех лет он занимается спортом, проблем со здоровьем не было. До пятого класса он занимался спортивной акробатикой, потом поменяли вид спорта — на греко-римскую борьбу. И снова медали, грамоты, первые места… После шестого класса попробовал поступить в лицей МЧС — не получилось. Зато его заметили и предложили заниматься пожарно-прикладным спортом. Незадолго до трагедии он в составе сборной участвовал на республиканских соревнованиях, занял первое место. «Их поздравлял сам Виктор Лукашенко, медали вешал, — вспоминает Татьяна. — Сын вернулся очень радостный, веселый, довольный. Готовился к сборам 14 сентября».





Никита из многодетной семьи. Их было пятеро. Старший брат, 19-летний Ваня, держится и пытается поддерживать родителей. 8-летней Софии трагическую новость сообщили, конечно, она не смогла сдержать слёз. Самым младшеньким, Диме и Дарине, нет еще и трех лет — их посвящать в дела не стали, сказали, что Никита уехал в санаторий.





«Никита — очень добрый и доверчивый мальчик. Его легко во что-нибудь втянуть. Он мечтал добиться успеха в спорте, хотел стать чемпионом Беларуси. Хотел добиться многого в своей жизни. Был отзывчивым. Помогал тренерам, поддерживал друзей, хорошо общался с детьми. Учиться не хотел, на замечание мог вспылить, но, думаю, это связано с переходным возрастом», — рассказывает о сыне Татьяна.





В первый осенний день Татьяна со всех ног бежала за сыном — чтобы сфотографировать. Подросток уже шел в школу, как мама остановила его в подъезде со словами: «Никита, дай я тебя хоть сфотографирую. Ведь 1 сентября, 8-ой класс». Тогда она и подумать не могла, что это будет последняя фотография в его жизни.





Похороны Никиты состоятся в воскресенье. Хоронить его будут в Лоеве, именно там он родился.



