В белорусских школах родительские собрания могут сделать дистанционными
В Министерстве здравоохранения порекомендовали использовать телефон, видеоконференцсвязь, электронную почту
В Министерстве здравоохранения Беларуси дали рекомендации, как организовать учебный процесс в белорусских школах в период пандемии коронавирусной инфекции. Правила будут действовать в сентябре и октябре 2021 года, пишет 1prof.by.
В Минздраве порекомендовали перевести родительские собрания в онлайн-формат.
- Рекомендуется ограничить проведение очных родительских собраний и встреч педагогов с родителями школьников. Для общения советуем использовать телефон, видеоконференцсвязь, электронную почту и другие средства связи. Если же без родительских собраний в очном формате никак не обойтись, что в этом случае необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1 метра и рассадить по 1 человеку за партой, - сказали в ведомстве, пишет kp.by
13:30 04/09/2021
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