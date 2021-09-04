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Twitter, Telegram и Facebook грозят штрафы в России

Мировой суд Москвы в середине сентября рассмотрит очередные протоколы в отношении Twitter, Telegram и Facebook об административных правонарушениях, связанных с отказом удалить запрещенный в России контент.

"С середины августа в суд поступили пять новых протоколов в отношении Facebook, а также по два протокола в отношении Twitter и Telegram. Судебные заседания по ним пройдут 14 сентября", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Компаниям вменяется совершение правонарушений, предусмотренных ч.2 и по ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Наказание за правонарушение по части 1 ст.13 41 предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн российских рублей, по второй части этой статьи - наказание от 3 до 8 млн.

Таким образом, как следует из материалов суда, Twitter и Telegram грозят штрафы до 12 млн российских руб., Facebook - до 28 млн.

Twitter, Facebook и Telegram с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Миллионным штрафам также подверглись Google, Mail.ru, TikTok и WhatsApp.

Сумма общих штрафов, полученных Twitter в РФ с начала этого года, составила более 50 млн рублей, Facebook - более 60 млн российских рублей.
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