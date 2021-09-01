Пастор Вячеслав Гончаренко посвятил проповедь всем, кто сегодня чувствует себя уставшим, сообщает сайт церкви, пише т krynica.info









«Мы чувствуем эмоциональную измотанность. Это связано со многими обстоятельствами, в том числе с той ситуацией, которая происходит в стране. Мы постоянно слышим худые новости. О чем-то читаем, узнаем — и это входит в наши разум и сердце. Оно оставляет определенный отпечаток на наших душах. Такое чувство, как будто весь мир устал. Потому что люди не находят ответы на многие свои вопросы. Когда доходишь до предела своих возможностей и думаешь, что это конец, — на самом деле это не конец. Бог приходит в самые тяжелые дни. Порой ты думаешь, что у тебя больше нет сил. Это может быть правдой — у тебя нет сил. Но если есть Бог на Небе, если Он живет в твоем сердце, тогда то, что ты считаешь концом своей истории, является началом», — обратился к верующим пастор.



