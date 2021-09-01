Пастор Гончаренко: «Когда у тебя больше нет сил, силы есть у Бога!»
В последнее воскресенье лета, 29 августа, верующие минской церкви «Новая жизнь», лишенные помещения, собрались на служение.
Пастор Вячеслав Гончаренко посвятил проповедь всем, кто сегодня чувствует себя уставшим, сообщает сайт церкви, пишет krynica.info
«Мы чувствуем эмоциональную измотанность. Это связано со многими обстоятельствами, в том числе с той ситуацией, которая происходит в стране. Мы постоянно слышим худые новости. О чем-то читаем, узнаем — и это входит в наши разум и сердце. Оно оставляет определенный отпечаток на наших душах. Такое чувство, как будто весь мир устал. Потому что люди не находят ответы на многие свои вопросы. Когда доходишь до предела своих возможностей и думаешь, что это конец, — на самом деле это не конец. Бог приходит в самые тяжелые дни. Порой ты думаешь, что у тебя больше нет сил. Это может быть правдой — у тебя нет сил. Но если есть Бог на Небе, если Он живет в твоем сердце, тогда то, что ты считаешь концом своей истории, является началом», — обратился к верующим пастор.
12:27 04/09/2021
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