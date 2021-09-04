День белорусской письменности стартовал в Копыле
XXVIІІ День белорусской письменности проходит 4 и 5 сентября в Копыле Минской области, который дал Беларуси не одного литератора, в том числе Тишку Гартного, Кузьму Чорного, Алеся Адамовича и других.
В программе – международный круглый стол с участием белорусских и зарубежных писателей, научно-практическая конференция "Копыльские чтения", фестиваль "Копыльские потехи".
В Копыле откроют памятный знак "Мастер-кожевенник" в честь Тишки Гартного и Аллею писателей с интерактивными скамейками, с помощью которых можно будет получить информацию о талантливых уроженцах Копыльского района.
Также в рамках Дня письменности состоится вручение Национальной литературной премии, пишет interfax.by
12:09 04/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение