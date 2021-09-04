







В программе – международный круглый стол с участием белорусских и зарубежных писателей, научно-практическая конференция "Копыльские чтения", фестиваль "Копыльские потехи".





В Копыле откроют памятный знак "Мастер-кожевенник" в честь Тишки Гартного и Аллею писателей с интерактивными скамейками, с помощью которых можно будет получить информацию о талантливых уроженцах Копыльского района.



