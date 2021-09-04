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День белорусской письменности стартовал в Копыле

XXVIІІ День белорусской письменности проходит 4 и 5 сентября в Копыле Минской области, который дал Беларуси не одного литератора, в том числе Тишку Гартного, Кузьму Чорного, Алеся Адамовича и других.



В программе – международный круглый стол с участием белорусских и зарубежных писателей, научно-практическая конференция "Копыльские чтения", фестиваль "Копыльские потехи".

В Копыле откроют памятный знак "Мастер-кожевенник" в честь Тишки Гартного и Аллею писателей с интерактивными скамейками, с помощью которых можно будет получить информацию о талантливых уроженцах Копыльского района.

Также в рамках Дня письменности состоится вручение Национальной литературной премии, пишет interfax.by
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