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ICAO анонсировала доклад о посадке рейса Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ICAO) в ноябре обнародует результаты расследования и сделанные на его основе выводы по поводу инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, но промежуточные итоги расследования могут быть представлены уже в ближайшие недели, пишет Deutsche Welle.

Совет организации, которая является специализированным учреждением ООН, проинформируют об актуальном состоянии расследования 13 сентября. Если члены совета будут согласны, тогда же промежуточные результаты будут и обнародованы.

В августе представители группы ICAO по расследованию инцидента с рейсом Ryanair Афины-Минск посетили Беларусь. С ними встретился министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор Департамента по авиации Артем Сикорский, межведомственная комиссия Беларуси, а также руководители авиационных организаций. Группа ICAO планировала посетить беларусские авиационные организации, встретиться с персоналом. Сикорский заявил, что специалисты ICAO отказались общаться с Романом Протасевичем. Сообщалось, что по итогам визита планировалось корректировать предварительный отчет, который подготовят в сентябре 2021 года.

Напомним, рейс Ryanair Афины-Вильнюс незапланированно сел в Минске после сообщения об опасности. После посадки во время контроля был задержан блогер Роман Протасевич и его подруга София Сапега. В Беларуси они были признаны обвиняемыми по уголовным делам. После посадки самолета Евросоюз ввел санкции в отношении Беларуси, в том числе ряда компаний и физлиц, пишет reform.by
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