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Наталья Кочанова рассказала, сколько минчан заболели коронавирусом после вакцинации

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова приняла участие в рабочем совещании с руководством Минздрава, учрежлений здравоохранения Минска по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

По ее совам,  «сейчас идет подъем инфекционных заболеваний в целом, но все это мы уже проходили. Наша система к перепрофилированию готова», пишет blizko.by
 
Председатель Совета Республики напомнила, что по поручению Лукашенко в каждой области и городе Минске были созданы группы, которые занимаются мониторингом заболеваемости COVID-19. 
 
Отдельный вопрос касался заболеваемости вакцинированных людей. По словам Натальи Кочановой, в Минске после первой вакцинации заболело 0,09 процента от числа привитых, после второй – 0,11. Она подчеркнула, что сейчас цифры свидетельствуют: вакцинация положительно сказывается на проценте заболеваемости, а также последствиях при заражении тех, кто уже сделал две прививки. 
 
Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, «предстоящий сезон однозначно будет связан с осложнением обстановки», что обусловлено как прогнозируемой волной заболеваемости коронавирусной инфекцией, так и сезонными заболеваниями. 
 
«Мы наблюдаем равномерный по регионам небольшой рост заболеваемости COVID-19. Вернулись к работе вузы и школы. Закончился дачный сезон - и в города вернулись люди золотого возраста.
 Все это является осложняющим эпидемическим моментом», - пишет тедеграм-канал Минздрава.
 
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