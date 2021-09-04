По ее совам, «сейчас идет подъем инфекционных заболеваний в целом, но все это мы уже проходили. Наша система к перепрофилированию готова», пишет blizko.by

Председатель Совета Республики напомнила, что по поручению Лукашенко в каждой области и городе Минске были созданы группы, которые занимаются мониторингом заболеваемости COVID-19.

Отдельный вопрос касался заболеваемости вакцинированных людей. По словам Натальи Кочановой, в Минске после первой вакцинации заболело 0,09 процента от числа привитых, после второй – 0,11. Она подчеркнула, что сейчас цифры свидетельствуют: вакцинация положительно сказывается на проценте заболеваемости, а также последствиях при заражении тех, кто уже сделал две прививки.

Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, «предстоящий сезон однозначно будет связан с осложнением обстановки», что обусловлено как прогнозируемой волной заболеваемости коронавирусной инфекцией, так и сезонными заболеваниями.

«Мы наблюдаем равномерный по регионам небольшой рост заболеваемости COVID-19. Вернулись к работе вузы и школы. Закончился дачный сезон - и в города вернулись люди золотого возраста.

Все это является осложняющим эпидемическим моментом», - пишет тедеграм-канал Минздрава.



