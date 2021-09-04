Как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», об этом во время прямой телефонной линии рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко.





волонтеры ярмарка— Ежегодно осенью в Минске проходят сельхозярмарки. Этот год не стал исключением. Горожанам будет предоставлен широкий ассортимент плодоовощной продукции, мяса, рыбы, бакалейных и кондитерских изделий, а также непродовольственных товаров, — сообщил Ю. Трущенко.





В ярмарках примут участие торговые организации, сельскохозяйственные и другие предприятия-производители, фермерские хозяйства и граждане, вырастившие плодоовощную продукцию на частных подворьях.





Кроме того, на территории каждого района столицы с 15 сентября по 15 ноября будет организована продажа картофеля и плодоовощной продукции крестьянскими и фермерскими хозяйствами, сельхозпроизводителями, а также физлицами, желающими реализовать выращенные излишки.





Всего в Минске планируется организовать 149 торговых площадок.





Среди тем, которые горожане поднимали во время прямой линии — ЖКХ, строительство, улучшение жилищных условий и др. Например, минчане поинтересовались, почему из продажи на Комаровском рынке исчезла курятина производителя из Несвижского района. Один из заявителей предложил районным властям заасфальтировать 50 м от остановки «Рижская» до жилых домов. Еще одна минчанка пожаловалась, что не может вернуть деньги, переданные строительной компании, которая так и не возвела обещанный дом.



